У понеділок, 12 червня, у Збройних Силах повідомили, що звільнили Сторожеве, яке перебувало під окупацією від березня 2022 року. Також дізнавайтесь у матеріалі 24 Каналу, де село розташоване на карті.

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Хто брав участь в операції

Звільняли населений пункт морські піхотинці з 35-ї окремої бригади імені контрадмірала Михайла Остроградського. Як зазначили у пресслужбі ОБМП, у результаті зачистки села було знищено близько півсотні окупантів, а також чотирьох загарбників було взято в полон.

Державний прапор знову майорить над Сторожевим, і так буде з кожним населеним пунктом, поки ми не звільнимо всю українську землю,

– йдеться у повідомленні.

Звільнення Сторожевого на Донеччині: відео 35-ї ОБМП

Варто сказати, що Сторожеве розташоване поблизу селища Нескучного, про деокупацію якого стало відомо у неділю, 11 червня.

Окрім того, зазначимо, що село розташоване на річці Мокрі Яли – цими днями росіяни підірвали греблю, що була на цій водоймі. Внаслідок цього затопило два її береги.

Розташування Сторожевого: шукайте село на карті від Google maps

Зверніть увагу! Про звільнення Сторожевого також проінформувала заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Разом з тим вона подякувала захисникам, що здійснили цю контрнаступальну операцію.

Де ще просунулись ЗСУ