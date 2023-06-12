У понеділок, 12 червня, у Збройних Силах повідомили, що звільнили Сторожеве, яке перебувало під окупацією від березня 2022 року. Також дізнавайтесь у матеріалі 24 Каналу, де село розташоване на карті.
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Хто брав участь в операції
Звільняли населений пункт морські піхотинці з 35-ї окремої бригади імені контрадмірала Михайла Остроградського. Як зазначили у пресслужбі ОБМП, у результаті зачистки села було знищено близько півсотні окупантів, а також чотирьох загарбників було взято в полон.
Державний прапор знову майорить над Сторожевим, і так буде з кожним населеним пунктом, поки ми не звільнимо всю українську землю,
– йдеться у повідомленні.
Звільнення Сторожевого на Донеччині: відео 35-ї ОБМП
Варто сказати, що Сторожеве розташоване поблизу селища Нескучного, про деокупацію якого стало відомо у неділю, 11 червня.
Окрім того, зазначимо, що село розташоване на річці Мокрі Яли – цими днями росіяни підірвали греблю, що була на цій водоймі. Внаслідок цього затопило два її береги.
Розташування Сторожевого: шукайте село на карті від Google maps
Де ще просунулись ЗСУ
- Маляр писала про те, що українській армії вдалось деокупувати Благодатне та Макарівку на Півдні нашої держави.
- Разом з тим вона констатувала, що ЗСУ досягли певних успіхів на Бахмутському напрямку та не втратили жодної позиції під час оборонних операцій.
- Власне, останніми тижнями було чимало розмов про те, що українські захисники просуваються по флангах під Бахмутом, аби захопити висоти довкола міста-фортеці.