У неділю, 11 червня, у пресслужбі 7-го окремого батальйону "АРЕЙ" Української Добровольчої Армії 129-ї Обр сил ТрО повідомили, що українські бійці звільнити Нескучне за день перед тим – тобто 10 червня. Де розташований населений пункт – показує 24 Канал.
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Нескучне на карті
Як зазначили у ЗСУ, відбувалась контрнаступальна операція під командуванням майора Олександра Грищука.
Цей населений пункт є частиною Великоновосілківської селищної громади Волноваського району Донецької області. Його площа – 1,213 квадратних кілометри.
Де розташоване село Нескучне: шукайте на карті від Google maps
Зазначимо, що біля села тече річка Мокрі Яли. Відстань від цього населеного пункту до райцентру становить близько 5 кілометрів, станом на 2016 рік у Нескучному проживало близько 600 людей.
ЗСУ у Нескучному: дивіться відео
Контрнаступ української армії
- 11 червня також стало відомо про звільнення українською армією селища Благодатного, що розташоване між Запорізькою та Донецькою областями. Цю інформацію підтвердили у пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку.
- Згодом представник об'єднаного пресцентру Валерій Шершень констатував, що окупанти не хотіли відступати та тримали оборону до останнього. Однак завдяки Збройним Силам їм таки довелось відступити. Зокрема, важкі бої в цьому населеному пункті відбувались у місцевій школі.
- Разом з тим речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий розповів про просування української армії на Бахмутському напрямку. За його словами, не слід очікувати на миттєвий прорив та деокупацію в один день усіх населених пунктів, що захопила Росія.
- Проте, як зазначив Череватий, нашим захисникам вдається щотижня просуватись від декількох сотень метрів до декількох кілометрів на східній ділянці фронту. Водночас у Генштабі проводять детальний аналіз усіх операцій наших бійців, аби показувати щоразу ефективніший результат на полі бою.