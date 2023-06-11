Речник об'єднаного пресцентру Валерій Шершень в етері національного телемарафону відзначив зусилля 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, яка звільнила населений пункт. За його словами, наші воїни проявили неабияку кмітливість під час штурму ворожих позицій.

Зверніть увагу ЗСУ звільнили селище Благодатне: показуємо на карті

Як ЗСУ звільняли Благодатне

У складі першої штурмової групи, яка пішла штурмом на сільський клуб, був безпосередньо заступник командира бригади. Також паралельно ішли бої за місцеву школу, де ворог організував кілька вогневих точок.

Валерій Шершень відзначив, що росіяни оборонялися до останнього, але наші герої проявили кмітливість – пострілом з гранатомета пробили стіну клубу, зайшли всередину і провели зачистку, хоча спершу наші військові запропонували здатися добровільно.

Унаслідок операції ле лише було звільнено Благодатне, але й вдалося поповнити обмінний фонд – воїни 68-ї бригади затримали 4 бойовиків та 2 російських військових.

Також речник об'єднаного координаційного штабу Сил оборони Таврійського напрямку розповів, що прапор над селищем підійняв воїн на псевдо "Олімп". А сам прапор захисники придбали дорогою до села – у Кураховому.

У Благодатному чекали на ЗСУ, тому після зачистки люди, які жили в окупації, вийшли зустрічати та обіймати наших воїнів. Бійці 68-ї бригади наголосили, що саме такі моменти дають мотивацію для того, щоб просуватися уперед.