Спикер объединенного пресс-центра Валерий Шершень в эфире национального телемарафона отметил усилия 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша, освободившей населенный пункт. По его словам, наши воины проявили незаурядную смекалку во время штурма вражеских позиций.

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Как ВСУ освобождали Благодатное

В составе первой штурмовой группы, пошедшей штурмом на местный клуб, был непосредственно заместитель командира бригады. Также параллельно шли бои за местную школу, где неприятель организовал несколько огневых точек.

Валерий Шершень отметил, что россияне оборонялись до последнего, но наши герои проявили смекалку – выстрелом из гранатомета пробили стену клуба, зашли внутрь и провели зачистку, хотя сначала наши военные предложили сдаться добровольно.

В результате операции не только было освобождено Благодатное, но и удалось пополнить обменный фонд – воины 68-й бригады задержали 4 боевиков и 2 российских военных.

Также спикер объединенного координационного штаба Сил обороны Таврического направления рассказал, что флаг над селом поднял воин с позывным "Олимп". А само знамя защитники приобрели по дороге в село – в Курахово.

В Благодатном ждали ВСУ, поэтому после зачистки люди, жившие в оккупации, вышли встречать и обнимать наших воинов. Бойцы 68-й бригады подчеркнули, что именно такие моменты дают мотивацию для продвижения вперед.