В ходе операции удалось взять в плен российских военных. Полученная от них информация поможет в дальнейшей деоккупации украинской земли.

Обратите внимание Не мгновенный прорыв, а щепетильная работа: в ВСУ рассказали о продвижении на Бахмутском направлении

Славные воины 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша во взаимодействии с соседними подразделениями Сил обороны Украины освободили населенный пункт Благодатное. Захватчики опирались до последнего, но не выдержали натиска безудержных росомах,

– говорится в сообщении.

ВСУ освободили Благодатное: показываем на карте

Воины показали первые кадры из освобожденного Благодатного: смотрите видео

Украинцы в комментариях оставили воинам много теплых комментариев. Их благодарят за защиту, мужество и освобождение Благодатного.

Украина перешла к наступательным действиям

Президент Владимир Зеленский 10 июня заявил, что Украина уже перешла к наступательным действиям. Украинский лидер призвал украинцев доверять защитникам и защитницам. Президент подчеркнул, что ежедневно находится на связи с командующими. Все настроены положительно.

"Россия чувствует, что им недолго осталось, по моему мнению. Контрнаступательные и оборонные действия происходят в Украине. На какой стадии, не буду говорить подробно", – сказал Зеленский.

Украинские герои наносят врагу колоссальные потери. Продолжаются ожесточенные бои. Сергей Череватый – спикер Сил обороны Украины Восточного направления – заявил, что воины ВСУ имеют успех на Бахмутском направлении. За сутки героям удалось продвинуться на 1400 метров.

"В общей сложности произошло 6 боестолкновений, в ходе которых нашими Силами обороны уничтожено 138 окупантов, 236 получили ранения, одного взяли в плен", – отметил Череватый.

Российские оккупанты не имеют никаких шансов на временно оккупированных территориях Украины. Воины ВСУ освободят все населенные пункты. Вместе с украинским флагом туда вернется безопасность для местных жителей.