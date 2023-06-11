Про це в етері телемарафону заявив речник Об'єднаного координаційного центру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень. Мова йде про дамбу на річці Мокрі Яли.

Зверніть увагу Поки росіяни стріляли у спину: поліція показала кадри евакуації людей з лівобережжя Херсонщини

Якими будуть наслідки російського теракту

Росіяни підірвали дамбу поблизу села Новодарівка Пологівського району Запорізької області – на межі з Донецькою областю. Вочевидь, ворог намагається зробити все, аби зупинити наступ українських військ. Підрив дамби призвів до затоплень.

Це призвело до затоплення обох берегів річки Мокрі Яли,

– заявив Шершень.

Водночас речник Об'єднаного координаційного центру Сил оборони Таврійського напрямку наголосив, що на перебіг контрнаступальних дій ЗСУ це жодним чином не вплине.

Чи будуть такі ж наслідки, як після теракту на Каховській ГЕС

Підрив дамби – це теракт, і росіяни здійснили його вже втретє. Перед Каховською ГЕС вони зруйнували дамбу Карлівського водосховища на Донеччині.

Унаслідок руйнування дамби будуть підтоплення населених пунктів на березі річки Мокрі Яли, проте такої катастрофи як на Херсонщині, ймовірно, не буде, оскільки об'єм водосховища в рази менший. Та такі дії можуть залишити людей без водопостачання.

Росіяни вкотре вчинили воєнний злочин, зруйнувавши дамбу.

Росіяни бояться українського наступу

Українські війська на низці напрямків перейшли до наступальних дій, а росіяни, відповідно, до оборонних, зокрема мова йде про Таврійський напрямок.

Уже є перші успіхи – 11 червня стало відомо про звільнення населених пунктів Благодатне та Нескучне Донецької області на межі з Запорізькою областю.

Благодатне звільнили бійці 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, а про звільнення Нескучного повідомили бійці 7-го окремого батальйону "АРЕЙ" Української Добровольчої Армії 129-ї бригади сил ТрО.

Бої тривають. наші воїни роблять усе для того, аби вибити окупантів з української землі.