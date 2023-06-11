Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що 21 людина вирішила врятуватися з водяної пастки на окупованій території. В основному це маломобільні громадяни та люди похилого віку.
Зверніть увагу Цинічний обстріл човна з евакуйованими: загинули 3 людей, 9 – постраждали
Як евакуйовувалися люди
Ігор Клименко розповів, що евакуація людей з лівобережжя – це великий ризик, однак правоохоронці та рятувальники не могли залишити людей, які вирішили врятуватися з водяної пастки на окупованій території.
Унаслідок обстрілу є загиблі та постраждалі. Глава МВС пообіцяв ворогу відплату за такий цинічний злочин.
Евакуація людей з лівобережжя Херсонщини / Фото Національної поліції
Росіяни обстріляли човен з цивільними, які евакуйовувалися
- Після того, як Росія підірвала Каховську ГЕС, населені пункти Херсонської області по обидва боки Дніпра підтопило, вода подекуди піднімалася на кілька метрів. Поки на підконтрольній Україні території рятувальники, волонтери і правоохоронці евакуйовують людей під російськими обстрілами, росіяни не лише відкривають вогонь, але й не проводять ніяких евакуаційних заходів. Ба більше, Росія відмовила місії ООН у доступі на окуповану територію Херсонщини для евакуації людей.
- Увечері 11 червня голова Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що російські терористи обстріляли човен з цивільними, які намагалися евакуюватися з затопленого тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини на підконтрольну Україні територію.
- Згодом голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що унаслідок трагедії загинули 3 людей. Серед них 74-річний чоловік, який своїм тілом закрив жінку – росіяни розстріляли його у спину.
- В Офісі генпрокурора повідомили, що унаслідок російського обстрілу 23 людей зазнали поранень. Херсонська прокуратура порушила кримінальну справу за статтями про порушення законів і звичаїв війни та умисне вбивство.