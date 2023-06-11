Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що 21 людина вирішила врятуватися з водяної пастки на окупованій території. В основному це маломобільні громадяни та люди похилого віку.

Зверніть увагу Цинічний обстріл човна з евакуйованими: загинули 3 людей, 9 – постраждали

Як евакуйовувалися люди

Ігор Клименко розповів, що евакуація людей з лівобережжя – це великий ризик, однак правоохоронці та рятувальники не могли залишити людей, які вирішили врятуватися з водяної пастки на окупованій території.

Унаслідок обстрілу є загиблі та постраждалі. Глава МВС пообіцяв ворогу відплату за такий цинічний злочин.

Евакуація людей з лівобережжя Херсонщини / Фото Національної поліції

Росіяни обстріляли човен з цивільними, які евакуйовувалися