Люди намагалися евакуюватися з тимчасово окупованої росіянами території, однак ворог цинічно обстріляв їх. Про наслідки атаки розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зверніть увагу Росіяни атакували човен з цивільними, які евакуювалися з лівого берега на Херсонщині

Наслідки цинічного обстрілу

Оскільки росіяни не організували евакуації підтопленого лівобережжя після власного теракту на Каховській ГЕС, люди, які перебували в окупації, були вимушені евакуйовуватися самостійно. Кілька мешканців лівобережжя вирішили на човні евакуюватися на підконтрольну Україні територію.

Однак росіяни вирішили обстріляти їх, через що 3 людей загинули. Серед них 74-річний чоловік, який закрив своїм тілом жінку – окупанти розстріляли його у спину. Врятувати його життя, на жаль, не вдалося.

Крім того, 9 людей зазнали поранень, зараз їм надають відповідну допомогу.

Наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС на окупованій частині Херсонщини

6 червня росіяни здійснили жахливий теракт – підірвали Каховську ГЕС, що призвело до найбільшої з часів відновлення незалежності України техногенної катастрофи.

На підконтрольній Україні території Херсонської області розпочалася евакуація населених пунктів, яка тривала навіть під російськими обстрілами. Однак на лівобережжі, яке поки що окуповане, росіяни вирішили взагалі ніяк не допомагати тим, чиї домівки підтопило.

Водночас наші воїни врятували родину з тимчасово окупованих Олешків. Спершу оператор дрона помітив хлопчика, який з даху будинку просив про допомогу та скинув йому воду. Потім же їх вдалося забрати до Херсона. Однак росіяни видають тепер ці кадри за власні.

Тепер же росіяни закрили Олешки на "карантин", і виїхати з затопленого міста можуть тільки ті, у кого є російський паспорт.

Відомо, що унаслідок підтоплень на лівобережжі є загиблі та зниклі безвісти. Водночас росіяни навіть не допускають до постраждалих сіл та міст місію ООН, натомість розстрілюють човни тих, хто евакуйовується.