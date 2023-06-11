Люди пытались эвакуироваться с временно оккупированной россиянами территории, однако враг цинично обстрелял их. Что известно о последствиях обстрела – читайте в материале 24 Канала.

Обратите внимание Россияне атаковали лодку с гражданскими, которые эвакуировались с левого берега на Херсонщине

Последствия циничного обстрела

Поскольку россияне не организовали эвакуацию подтопленного левобережья после собственного теракта на Каховской ГЭС, находившиеся в оккупации люди были вынуждены эвакуироваться самостоятельно. Несколько жителей левобережья решили на лодке эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что в результате российских обстрелов погибли 3 человека. Среди них 74-летний мужчина, закрывший своим телом женщину – оккупанты расстреляли его в спину. Спасти его жизнь, к сожалению, не удалось.

В Офисе Генерального прокурора сообщили, что в результате обстрела пострадали 23 человека. Херсонская прокуратура начала расследование трагедии по статьям о нарушении законов и обычаев войны и умышленном убийстве.

В то же время в МВД заявили, что с левобережья эвакуировался 21 человек.

Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС на оккупированной части Херсонщины

6 июня россияне совершили ужасный теракт – подорвали Каховскую ГЭС, что привело к самой большой со времен восстановления независимости Украины техногенной катастрофе.

На подконтрольной Украине территории Херсонской области началась эвакуация населенных пунктов, которая шла даже под российскими обстрелами. Однако на левобережье, которое пока оккупировано, россияне решили вообще никак не помогать тем, чьи дома подтопило.

В то же время наши воины спасли семью из временно оккупированных Алешек. Сначала оператор дрона заметил мальчика, который с крыши дома просил о помощи и сбросил ему воду. Потом уже их удалось забрать в Херсон. Однако россияне выдают теперь эти кадры за свои.

Теперь же россияне закрыли Алешки на "карантин" и уехать из затопленного города могут только те, у кого есть российский паспорт.

Известно, что в результате подтоплений на левобережье есть погибшие и пропавшие без вести. В то же время россияне даже не допускают в пострадавшие села и города миссию ООН и расстреливают лодки тех, кто пытается эвакуироваться.