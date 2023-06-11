В результате обстрела ранены. Об этом рассказал глава Офиса Президента Андрей Ермак.

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Россияне атаковали лодку с гражданскими

Ермак в 17:12 сообщил, что армия России атаковала лодку с гражданскими, эвакуировавшимися с левого берега на Херсонщине.

Они открыли огонь в спины гражданским. Шесть человек получили ранения. Они добрались до Херсона и были госпитализированы в медучреждение. Врачи борются за жизнь раненых. Россияне – трусливые террористы,

– заявил глава Офиса Президента.

Стоит отметить, что президент Владимир Зеленский в обращении 10 июня рассказывал, что только на некоторых участках временно оккупированных территорий Херсона людям удается помочь, ведь российские террористы делают все, чтобы жертв катастрофы было больше.

"Русские обстрелы продолжаются – даже эвакуационных точек. Никакой реальной помощи людям в затопленных районах – не ради пропаганды, а ради людей – Россия не предоставляет… За все это должна быть отдельная справедливая и жесткая ответственность российского государства и российского руководства", – отметил глава государства.

Он подчеркнул, что там, где украинцы еще не деоккупировали свои территории, должны работать международные организации, ведь каждая жизнь – важна.

Однако Россия продолжает отказывать ООН в доступе на оккупированную территорию левобережья, чтобы помочь пострадавшим из-за наводнения.

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