Внаслідок обстрілу є поранені. Про це розповів очільник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Росіяни атакували човен з цивільними

Єрмак о 17:12 повідомив, що армія Росії атакувала човен з цивільними, які евакуювалися з лівого берега на Херсонщині.

Вони відкрили вогонь у спини цивільним. Шестеро людей отримали поранення. Вони дісталися до Херсона та були шпиталізовані до медзакладу. Лікарі борються за життя поранених. Росіяни – боягузливі терористи,

– заявив голова Офісу Президента.

Варто зауважити, що президент Володимир Зеленський у зверненні 10 червня розповідав, що лише на деяких ділянках тимчасово окупованих територій Херсонщини людям вдається допомогти, адже російські терористи роблять усе, щоб жертв катастрофи було якнайбільше.

"Російські обстріли тривають – навіть евакуаційних точок. Жодної реальної допомоги людям у затоплених районах – не заради пропаганди, а заради людей – Росія не надає… За все це повинна бути окрема справедлива й жорстка відповідальність російської держави та російського керівництва", – зазначив глава держави.

Він наголосив, що там, де українці ще не деокупували свої території, повинні працювати міжнародні організації, адже кожне життя – важливе.

Проте наразі Росія продовжує відмовляти ООН у доступі на окуповану територію лівобережжя, щоб допомогти постраждалим через повінь.

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