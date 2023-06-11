Зокрема, вони закрили тимчасово окуповані Олешки, які уже 7 червня майже повністю були під водою, а на виїздах встановили блокпости. Про це в етері телемарафону розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляє 24 Канал.
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З водної пастки людей випускають вибірково
Олександр Прокудін зазначив, що окупанти не лише закрили південне українське місто, а й оголосили там так званий "карантин". З Олешків людей вони випускають вибірково – врятуватися можуть лише ті, хто за час окупації отримав російський паспорт.
Займаються російські терористи й евакуацією. Однак до російського Воронежа вони вивозять теж тільки тих, хто має двоголову курку на обкладинці своїх документів.
Тож врятувати людей з тимчасово окупованого лівого берега Херсонської області намагаються українці. Наразі вдалося вивезти з небезпечних регіонів близько 100 осіб.
Однак й цьому росіяни намагаються завадити. Під час рятувальних операцій українських сил вони відкривають вогонь.
Ситуація в Олешках критична
Олександр Прокудін підкреслив, що сьогодні ситуація у тимчасово окупованому місті, як і загалом на лівому березі, критична.
Окупанти оголошували про якусь евакуацію, але далі слів справа не пішла. Ніякої евакуації не було. Нині в громаді немає зв’язку, світла та газопостачання. Населення гостро потребує питної води та продуктів харчування,
– сказав голова Херсонської ОВА.
Відтак через терор Росії в Олешках пропадають безвісти та гинуть люди. Наразі внаслідок підтоплення підтверджено смерть 8 осіб. Однак ця цифра – лише перевірена інформація олешківськими лікарями.
Скільки ж жертв насправді – навіть уявляти страшно. Адже у громаді уже були випадки знаходження трупів людей.
"Ті цифри, які називають (у мережі – 24 Канал) – це не підтверджена інформація", – зазначив Олександр Прокудін.
Наслідки підриву Каховської ГЕС
- Внаслідок підриву Каховської ГЕС значна кількість територій Лівобережжя України була підтоплена. Наразі з Каховського водосховища витекло 62% його об'єму. Вода не лише змивала населені пункти, а й кладовища, скотомогильники, каналізаційні споруди тощо. Відтак наразі води мають високий ступінь забруднення.,
- Звідси є велика загроза поширення інфекційних захворювань та потрапляння їх у водойми. Щоб цього не допустити, на території Херсонської громади діє заборона купання, водопою тварин, забору води, вилову риби. Це не можна робити в акваторії Дніпра та інших водойм, а також на місцях затоплення чи підтоплення населених пунктів.
- Ще однією великою проблемою є мінна небезпека, адже вода змивала й мінні поля. Через це боєприпаси дрейфують за течією та запливають, зокрема, у домоволодіння. За словами керівника гуманітарного проєкту "Херсонський хаб" Романа Головні, "відголос цієї катастрофи будуть не одне десятиліття".
- Окрім того, через низький рівень води у водосховищі, що становить вже 10,55 метра, став неможливим набір води для Запорізької АЕС.
- Також внаслідок підриву ГЕС виникнуть проблеми з водопостачанням для сотень населених пунктів. З цією проблемою зіткнуться Кіровоградська, Дніпропетровська, Миколаївська, Запорізька та Херсонська області.
- Ба більше, без прісної води може залишитися й тимчасово окупований Крим. Прогнозують, що питна вода там не лише зменшуватиметься, а й втрачатиме якість.