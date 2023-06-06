Та зрозуміло, що плани Сил оборони України це може щонайбільше дещо відтермінувати. Про те, які наслідки матиме підрив Каховської ГЕС для України та наших ворогів, розповідає 24 Канал.

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Росіяни підірвали Каховську ГЕС

Оперативне командування "Південь" о 6 ранку 6 червня повідомило, що цієї ночі росіяни здійснили підрив дамби Каховської ГЕС. Зовсім скоро вода з Дніпра почала затоплювати прибережні райони Херсонської області.

Після заяви про підрив Каховської ГЕС спікер оперативного командування "Південь" полковник Владислав Назаров написав, що ситуація контрольована та закликав не панікувати.

Де розташована Каховська ГЕС: дивіться на карті

Хоча логічно було б припустити, що підрив дамби матиме важкі наслідки передовсім для всього, що розташоване нижче за течією Дніпра. Втім, це не зовсім так.

Те, що накоїли російські окупанти, матиме важкі наслідки буквально для всього півдня України. Як для материкової частини, так і Кримського та Кінбурнського півостровів.

В Укргідроенерго згодом розповіли, що на Каховській ГЕС відбувся підрив машинної зали зсередини. Станція не підлягає відновленню. Ще пізніше вона практично повністю пішла під воду.



Наслідки підриву Каховської ГЕС / Інфографіка 24 Каналу

Реакція України

Одним із перших на організовану окупантами катастрофу відреагував Президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що дії росіян лише вкотре підтвердили всьому світу, що їх потрібно вигнати з кожного куточка української землі.

Жодного метра не можна їм залишати, бо кожен метр вони використовують для терору. Лише перемога України поверне безпеку. І ця перемога буде. Ані водою, ані ракетами, ані чим завгодно ще терористам не вдасться зупинити Україну,

– запевнив Володимир Зеленський.

Через екологічну загрозу президент екстренно скликав засідання Ради нацбезпеки й оборони. Тим часом на Херсонщині розпочали евакуацію з небезпечних районів.

Росіяни підірвали Каховську ГЕС: дивіться відео

В ефірі 24 Каналу заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський розповів, що через підрив дамби рятувальникам, поліції та медикам на Херсонщині доводиться працювати в посиленому режимі. Їм допомагають військові.

Там, де є ризики підтоплення або вже є підтоплення, проводиться евакуація населення в безпечні локації. Щоб вони могли перечекати цей період. Сподіваюся, він не буде дуже довгим,

– наголосив Соболевський.

Він переконаний, що дії окупантів були свідомим актом тероризму. Мовляв, вони не могли не знати, якими будуть наслідки техногенного характеру та екологічна шкода для українській землі.

Юрій Соболевський про підрив Каховської ГЕС: дивіться відео

Партизанський рух "Атеш", який діє переважно на території окупованого Криму, заявив, що встановив, хто підірвав Каховську ГЕС. За їхньою інформацією, терористичний акт здійснив 1-й батальйон 205-ї мотострілецької бригади.

Ми вже розіслали орієнтири керівництва бригади та виконавців цього злочину нашим агентам. За таке помстимося!

– заявили партизани.

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Циклічність історії

Як не дивно, але в історії можна знайти випадок, схожий до підриву Каховської ГЕС. І відбувався він також на території України, яка в цей час як УРСР входила до складу Радянського Союзу.

Мовиться про 1941 рік. Тоді 18 серпня працівники НКВС підірвали Дніпровську ГЕС після інформації про прорив німецьких військ у районі Запоріжжя.

Хоча радянська влада планувала в такий спосіб зупинити просування військ Третього Рейху, водночас вона залишила десятки тисяч червоноармійців утримувати оборону на острові Хортиця.

Це закінчилося десятками тисяч жертв лише з радянського боку. Щоправда, точна їхня кількість достеменно невідома, оскільки Кремль тоді максимально замовчував цю інформацію.



ДніпроГЕС після підриву в 1941 році / Фото з архівів

Дуже схожа ситуація й цього разу. Адже в мережі почала з'являтися інформація, що підрив навіть для росіян був настільки раптовим, що вони не встигли перед його здійсненням евакуювати своїх солдатів з прибережних районів.

Як наслідок, російські окупанти просто серед ночі пішли під воду. У таких випадках завжди цікаво, чому вони не можуть вбивати одне одного на території Росії?

Як виправдовується Росія

Як і в 1941 році, росіяни спершу планували замовчати тему підриву Каховської ГЕС. Так, зранку виступив російський гауляйтер Владімір Лєонтьєв, якого називають "мером" Нової Каховки.

Він заявив, буцімто інформація про повну руйнацію ГЕС – "фейк". Мовляв, дамба дещо постраждала через обстріл, але це не критично. До слова, він навіть не уточнював, чий саме обстріл це був.

Згодом він зрозумів, що цьому абсурду ніхто не повірить. Тож визнав, що дамба зазнала руйнації, як він заявив, "внаслідок обстрілів ЗСУ". Цей інцидент він назвав "великим щастям" для росіян.

Кримські гауляйтери іншої думки

Звісно ж, його радість не розділили гауляйтери з Криму. Півострів лише минулого року почав отримувати українську воду після окупації частини Херсонщини.

Нині ж після підриву Каховської ГЕС у Північно-Кримський канал потраплятиме все менше води з Дніпра. Оскільки це відбулося на самому початку літа, Криму загрожує реальна посуха.

Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі загальнонаціонального марафону розповіла, що підрив Каховської ГЕС першочергово матиме наслідки саме для Криму, адже півострів залишиться без води на роки.

Крим дуже залежить від водопостачання з Каховської ГЕС. Кому ж вони зробили гірше, хочеться спитати,

– заявила Гуменюк.

Так само зупиниться постачання води у системи зрошення полів Херсонської, Дніпропетровської та Запорізької області. При цьому здебільшого на окупованих землях.

Росіяни давно готували підрив

Ще восени 2022 року ГУР повідомило, що росіяни замінували Каховську ГЕС. У них був план підірвати її в разі, якщо наступ ЗСУ не зупиниться в Херсоні, а українські війська спробують піти далі й на лівий берег.

Неофіційно це визнавали й російські військові. Найбільш цинічно в цій історії те, що навіть для плану, який ворог виношував понад пів року, вони не потурбувалися про план евакуації, коли вони приступлять до втілення свого задуму.

Ті самі військові з 205 бригади, які й підірвали дамбу, ще в жовтні 2022 року через неофіційні канали зізнавалися, що замінували її. Окупанти планували підірвати ГЕС у разі, якщо "втратять контроль за просуванням ЗСУ".

Наслідки для ЗАЕС

Що лякає найбільше – так це наслідки для Запорізької атомної електростанції. Адже через зниження рівня води в Дніпрі вище за течією від Каховської ГЕС можливе припинення подачі охолоджувальної води.

Нагадаємо, що ЗАЕС є найбільшою атомною електростанцією в Європі. Вона потребує охолоджувальної води як для роботи, так і для зупинки реакторів.

Вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС,

– пояснює керівництво електростанції.

В Енергоатомі запевнили, що наразі ситуація на Запорізькій атомній електростанції контрольована. Фахівці продовжують моніторити її разом з міжнародними організаціями, зокрема з МАГАТЕ. В організації також підтвердили, що наразі загрози для атомного об'єкта немає.

Росіяни намагаються зірвати контрнаступ

Спроби зірвати наступ українських сил є найочевиднішою метою дій російських окупантів. Про це говорять як численні аналітики, так й українська влада.

Росія підірвала дамби Каховської ГЕС. Мета очевидна – створити непереборні перешкоди на шляху ЗСУ, які наступають,

– заявив радник голови ОПУ Михайло Подоляк.

Він наголосив на важких екологічних наслідках від таких дій та закликав міжнародну спільноту негайно визнати Росію державою-терористкою з усіма подальшими для неї наслідками.

На засіданні РНБО, яке скликав Володимир Зеленський, обговорювали не лише екологічні наслідки від підриву росіянами Каховської ГЕС, а й вплив цих дій на український наступ.

Коротко про результати засідання Ради нацбезпеки й оборони – ніщо й ніхто, жоден росіянин не зупинить звільнення України, час якого настав,

– запевнив секретар РНБО Олексій Данілов.

Військовий оглядач Денис Попович в ефірі 24 Каналу висловив переконання, що дії росіян лише вкотре показують їхній панічний страх перед наступом Збройних Сил України.

На його думку, росіяни могли боятися, що ЗСУ підуть у наступ саме через русло Дніпра. Тож вирішили убезпечити себе від такого плану, якщо він справді існував.

Коли Дніпро розіллється в усю свою ширину, то перепливти чи форсувати його буде дуже важко. Так окупанти хочуть зробити, щоб бодай з правого берега Херсонщини наступ не відбувався,

– припустив Денис Попович.

Підрив Каховської ГЕС як захист від наступу: дивіться відео

Схожий план допустила й речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк. В ефірі "Радіо Свобода" вона розповіла, що в такий спосіб росіяни сподіваються зупинити наступ українських сил.

Вони намагаються збільшити площу водної поверхні, щоб українські сили оборони не вдалися до форсування,

– пояснила Наталя Гуменюк.

За її словами, активність Сил оборони України, зокрема посилення контрбатарейної боротьби, призвела до того, що в росіян не витримали нерви. Настільки панічно вони бояться наступу ЗСУ.

"Більше не почувають вони себе захищеними на лівому березі. Це наслідки нашої бойової роботи протягом довготривалого часу. Вони усвідомлюють, що місць дислокації безпечних для них фактично на лівому березі немає", – розповіла речниця ОК "Південь".

Крім того, в ефірі 24 Каналу заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, чи може підрив зашкодити просуванню Збройних Сил України.

Зранку була нарада щодо того, чи впливає ця катастрофа на позиції наших ЗСУ. Станом на зараз усе відбувається за планом,

– наголосила заступниця міністра оборони.

Інші наслідки

Звичайно ж, найочевиднішими наслідками є затоплення сіл і міст у Херсонській області. Ще в жовтні 2022 року шведський аналітик Ларс Вільдеранг моделював ситуацію з підривом Каховської ГЕС.

Своє моделювання він проводив, прогнозуючи знищення дамби шириною у 200 метрів. Нині ж, якщо вірити заявам гауляйтерів, руйнування відбулося приблизно на ширині 177 метрів.

Таким чином хвиля висотою 4 – 5 метрів вдарить по Антонівському мосту на схід від Херсона через 19 годин після підриву. Після цого почнеться підйом води вгору по річці Інгулець, а через 4 – 5 днів – підйом води вгору по річці Південний Буг до Миколаєва.

Приблизно через 50 годин після прориву дамби може бути затопленим перешийок Кінбурнської коси. Таким чином вона на деякий час може стати островом.

Моделювання наслідків підриву Каховської ГЕС: дивіться відео

Уже відомо про часткове або повне затоплення щонайменше 10 населених пунктів. У Бериславському районі це:

Тягинка,

Львове,

Одрадокам'янка.

У Херсонському районі затоплені:

Іванівка,

Микільське,

Токарівка,

Понятівка,

Білозерка,

мікрорайон Острів міста Херсон.

За прогнозами Укргідроенерного, за 4 дні водосховище буде спрацьоване. Тобто витече вся акумульована вода й залишиться тільки природнє русло Дніпра.

Каховську гідроелектростанцію збудували в 1955 – 1958 роках. За майже 70 років її існування люди й природа призвичаїлися до життя в цих умовах.

ГЕС підняла рівень води в Каховському водосховищі на 16 метрів. Втім, це було до сьогодні. Тепер ситуація зміниться й постає цілком логічне питання: наскільки?

Відповідь на нього дали аналітики Defense Express, опублікувавши карти 1943 року. Тобто в умовах, коли Каховської ГЕС ще не існувало.



Найширша частина Каховського водосховища / Фото Defense Express



Дніпро поблизу Запорізької АЕС / Фото Defense Express



Поблизу Осокорівки, Мар'янського / Фото Defense Express