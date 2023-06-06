Мер Нової Каховки Володимир Коваленко повідомив, що станом на 6:30 ранку були підтоплені зоопарк "Казкова діброва", літній театр, вода підійшла до пам'ятника Шевченку, затоплені кафе, дитячий майданчик у місті.
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Росіяни глушать сигнал, щоб люди не могли отримати інформацію
Також унаслідок підриву Каховської ГЕС затоплені човнова станція, яхт-клуб, підійшла вода і до Дніпровського проспекту.
Підрив жахливий, тому що він торкнувся не тільки проїжджої частини, дамби, на жаль, підірвана сама Каховська ГЕС, тобто машинна зала. Руйнації мають техногенний характер – об'єм води достатньо великий на цей момент падає,
– сказав мер Нової Каховки.
Нова Каховка йде під воду / Фото з мережі
Унаслідок підриву Каховської ГЕС вода прибуває у Нову Каховку / Фото з мережі
За словами Коваленка, наразі важко отримати інформацію з міста, адже є перебої з інтернетом. Він вважає, що росіяни почали глушити сигнал, щоб люди залишались в інформаційному вакуумі.
Мер також додав, що останні місяці Каховська ГЕС не виробляла електроенергію.
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