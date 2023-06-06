Через підрив ГЕС почалося підтоплення найближчих до Дніпра населених пунктів. 24 Канал детальніше розповість і покаже, де розташована станція.

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Де розташована Каховська ГЕС

Каховська ГЕС розташована на півдні України за 5 кілометрів від міста Нова Каховка Херсонської області. Станція забезпечує річне регулювання стоку Дніпра для живлення електроенергією, зрошення та водозабезпечення засушливих районів півдня України і навігацію від Херсона до Запоріжжя.

У перші дні повномасштабної російської агресії в лютому 2022 року окупанти захопили Північно-Кримський канал та Каховську ГЕС.

У травні 2022 року з ГЕС скидались великі обсяги води і не працювали два гідроагрегати. Однак терористи не надають можливості для проведення ремонтних робіт. Зокрема, через скидання води частково затопило Нову Каховку. У місті були пошкоджені місцева набережна та парк.

Каховська ГЕС на карті

В ОК "Південь" повідомили, що зранку 6 червня загарбники підірвали Каховську ГЕС. Наразі уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. Всі служби працюють й ситуація відстежується.

Зауважимо, що через підрив дамби Каховської ГЕС почалося підтоплення найближчих до Дніпра населених пунктів.

Стан Каховської ГЕС, яку контролюють окупанти

Нещодавно видання NYT повідомляло, що Каховське водосховище наразі перебуває під контрелем російських окупантів. Проаналізувавши дані останніх місяців там дійшли до висновку, що рівень води значно піднявся. Він покриває піщані коси вздовж водосховища.

Так, рівень води у Каховському водосховищі досяг найвищого рівня з 1992 року, що збільшує ймовірність затоплень у регіоні. Найбільший рівень води за 30 років також демонструє відсутність регулювання на Каховському водосховищі.

У NYT також процитували метеоролога ВПС США та Національного управління океанічних і атмосферних досліджень Девіда Хелмса. Він вважає, що російські загарбники тримали дамбу занадто закритою під час танення снігу та весняних паводків. Тому зараз є загроза підтоплень.