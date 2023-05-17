Однак такими діями росіяни загрожують лише своєму війську. Про це в ефірі національного марафону розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, передає 24 Канал.

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Гуменюк висловилася щодо дій росіян на Каховському водосховищі

Речниця зазначила, що окупанти, підтоплюючи Каховське водосховище, створили собі "мінну пастку" на лівобережжі Херсонщини. До того ж вони також втратили багатьох своїх солдатів внаслідок, затопивши окремі ділянки регіону без попередження.

Вони самі для себе створили пастку, оскільки залили водою ті ділянки узбережжя, які замінували,

– підкреслила Гуменюк.

За її словами, такі дії викликали обурення серед російських пропагандистів. Тож тепер загарбники намагаються маневрувати по замінованих ділянках за допомогою човнів, які вони вкрали у жителів Херсонщини.

Крім цього, росіяни намагаються забирати з островів на Дніпрі все, що їм може знадобитися надалі на війні, зокрема, боєкомплекти та зброю.

Окупанти вчиняють диверсії на Каховському водосховищі