Однак такими діями росіяни загрожують лише своєму війську. Про це в ефірі національного марафону розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, передає 24 Канал.
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Гуменюк висловилася щодо дій росіян на Каховському водосховищі
Речниця зазначила, що окупанти, підтоплюючи Каховське водосховище, створили собі "мінну пастку" на лівобережжі Херсонщини. До того ж вони також втратили багатьох своїх солдатів внаслідок, затопивши окремі ділянки регіону без попередження.
Вони самі для себе створили пастку, оскільки залили водою ті ділянки узбережжя, які замінували,
– підкреслила Гуменюк.
За її словами, такі дії викликали обурення серед російських пропагандистів. Тож тепер загарбники намагаються маневрувати по замінованих ділянках за допомогою човнів, які вони вкрали у жителів Херсонщини.
Крім цього, росіяни намагаються забирати з островів на Дніпрі все, що їм може знадобитися надалі на війні, зокрема, боєкомплекти та зброю.
Окупанти вчиняють диверсії на Каховському водосховищі
- Херсонський активіст Володимир Молчанов 7 травня розповів, що наразі вода у Каховському водосховищі – на максимальному рівні. Він зауважив, що підтоплення дійсно можливе на певний час.
- Попри це, активіст наголосив, що постраждати можуть саме російські позиції. За його словами, підняття рівня води у Дніпрі не вийде уникнути.
- Про підняття рівня води на Каховському водосховищі повідомили також і журналісти видання The New York Times. Там зазначили, що рівень води досяг найвищого рівня з 1992 року, що збільшує ймовірність затоплень у регіоні.