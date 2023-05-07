Про це 24 Каналу заявив херсонський активіст Володимир Молчанов. Він зауважив, що окупанти нарікають на те, що вода загрожує Кам'янці-Дніпровській.
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"Там дійсно перегороджена річка Білозерка, перегороджена дамбою й стоять насоси, які воду, яка стікає з Білозерки, на вищий рівень Каховського водосховища перекидають", – заявив херсонський активіст.
Молчанов припускає, що ця загроза є надуманою окупантами через те, що здійснюється безконтрольний спуск води.
Найімовірніше, росіяни просто бояться просування ЗСУ островами й їх хочуть на певний час підтопити. Островами нижче Каховської греблі, островами дельти Дніпра,
– переконаний активіст із Херсона.
Він зауважив, що підтоплення дійсно можливе на певний час.
"Але я не впевнений, що постраждають переважно ЗСУ, які ці території контролюють за допомогою Сил спеціальних операцій", – розповів Володимир Молчанов.
Він припускає, що постраждати можуть саме російські позиції.
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Підняття води не уникнути
"Я не думаю, що там є якась загроза нині, що буде повінь. Хоча підйом води буде просто через те, що та вода з великої повені всієї України, звичайно, що нікуди в іншому напрямку не подінеться", – переконаний активіст.
Вода пройде через "нижній" Дніпро, тому підняття води буде неможливо уникнути.
"Що стосується російських перспектив, то вони там, звичайно, абсолютно ніякі. Вода спаде, і тоді лівий берег залишиться без зрошення і з доволі низьким рівнем наповнення з Північнокримського каналу, якщо він взагалі буде. І Крим залишиться так само без води", – вважає Молчанов.
Що відбувається на Херсонщині
- Керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що висадитися на островах в Дніпрі на Херсонщині – дуже ризикований крок. Його, за її словами, командування не може дозволити, аби не наражати на небезпеку військових та цивільних.
- Окупанти примусово вивозять населення Херсонської області. Обіцяють везти в Генічеськ, а врешті вивозять до Сибіру.
- В тимчасово окупованому Генічеську росіяни оприлюднили пам'ятку щодо дій під час "евакуації". Ймовірно, загарбники планують зробити "жест доброї волі".