Об этом 24 Каналу заявил херсонский активист Владимир Молчанов. Он отметил, что оккупанты жалуются на то, что вода угрожает Каменке-Днепровской.

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"Там действительно перегорожена река Белозерка, перегорожена дамбой и стоят насосы, которые стекающую из Белозерки воду на высший уровень Каховского водохранилища перебрасывают", – заявил херсонский активист.

Молчанов предполагает, что эта угроза является надуманной оккупантами из-за того, что осуществляется бесконтрольный спуск воды.

Скорее всего, россияне просто боятся продвижения ВСУ по островам и их хотят на время подтопить. Островами ниже Каховской дамбы, островами дельты Днепра,

– убежден активист из Херсона.

Он заметил, что подтопление действительно возможно на время.

"Но я не уверен, что пострадают преимущественно ВСУ, которые эти территории контролируют с помощью Сил специальных операций", – рассказал Владимир Молчанов.

Он предполагает, что пострадать могут именно российские позиции.

Как россияне пытаются противостоять продвижению ВСУ по островам Днепра: смотрите видео

Поднятия воды не избежать

"Я не думаю, что там есть какая-то угроза ныне, что будет наводнение. Хотя подъем воды будет просто из-за того, что та вода из большого наводнения всей Украины, конечно, что никуда в другом направлении не денется", – убежден активист.

Вода пройдет через "нижний" Днепр, поэтому поднятия воды будет невозможно избежать.

"Что касается российских "перспектив", то они там, конечно, абсолютно никакие. Вода спадет, и тогда левый берег останется без орошения и довольно с низким уровнем наполнения с Северокрымского канала, если оно вообще будет. И Крым останется так же без воды", – считает Молчанов.

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