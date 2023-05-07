Об этом 24 Каналу заявил херсонский активист Владимир Молчанов. Он отметил, что оккупанты жалуются на то, что вода угрожает Каменке-Днепровской.
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"Там действительно перегорожена река Белозерка, перегорожена дамбой и стоят насосы, которые стекающую из Белозерки воду на высший уровень Каховского водохранилища перебрасывают", – заявил херсонский активист.
Молчанов предполагает, что эта угроза является надуманной оккупантами из-за того, что осуществляется бесконтрольный спуск воды.
Скорее всего, россияне просто боятся продвижения ВСУ по островам и их хотят на время подтопить. Островами ниже Каховской дамбы, островами дельты Днепра,
– убежден активист из Херсона.
Он заметил, что подтопление действительно возможно на время.
"Но я не уверен, что пострадают преимущественно ВСУ, которые эти территории контролируют с помощью Сил специальных операций", – рассказал Владимир Молчанов.
Он предполагает, что пострадать могут именно российские позиции.
Как россияне пытаются противостоять продвижению ВСУ по островам Днепра: смотрите видео
Поднятия воды не избежать
"Я не думаю, что там есть какая-то угроза ныне, что будет наводнение. Хотя подъем воды будет просто из-за того, что та вода из большого наводнения всей Украины, конечно, что никуда в другом направлении не денется", – убежден активист.
Вода пройдет через "нижний" Днепр, поэтому поднятия воды будет невозможно избежать.
"Что касается российских "перспектив", то они там, конечно, абсолютно никакие. Вода спадет, и тогда левый берег останется без орошения и довольно с низким уровнем наполнения с Северокрымского канала, если оно вообще будет. И Крым останется так же без воды", – считает Молчанов.
Что происходит на Херсонщине
- Руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что высадиться на островах в Днепре на Херсонщине – очень рискованный шаг. Его, по ее словам, командование не может позволить, чтобы не подвергать опасности военных и гражданских.
- Оккупанты принудительно вывозят население Херсонской области. Обещают везти в Геническ, а в конце концов вывозят в Сибирь.
- Во временно оккупированном Геническе россияне обнародовали памятку о действиях во время "эвакуации". Вероятно, захватчики планируют сделать "жест доброй воли".