Оккупанты призывают собрать "тревожный чемоданчик" и в случае эвакуации прибыть с ним в пункт сборов. Подробнее об этом – расскажет 24 Канал.

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Россияне готовятся к "жесту доброй воли"

Во временно оккупированном Геническе захватчики развесили объявление с памяткой действий в случае эвакуации. Там советуют людям закрыть окна и двери в доме, собрать "тревожный чемодан" и прибыть в пункт сборов.

К тому же оккупанты указали, что должно входить в "тревожный чемодан". Среди необходимых вещей есть личные документы, деньги, аптечка, фонарик, еда и так далее.

Для недопущения скопления транспорта на дорогах, ДТП, пути эвакуации личным транспортом будут доведены отдельно,

– отметили захватчики в памятке.

Что ж, эта так называемая "эвакуация" похожа на то, что российские террористы катастрофически боятся контрнаступления Вооруженных Сил Украины, и понимают, что у них нет другого выхода, как сделать "жест доброй воли", то есть – сбежать.



Памятка действий в случае эвакуации / фото местные телеграм-каналы

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