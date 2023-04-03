Известно, что так называемая "эвакуация" якобы пока будет проводиться на "добровольной основе".
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Враг хочет вывезти женщин и детей
В Скадовском районе Херсонской области российская оккупационная "власть" уже составляет списки лиц среди местных жителей, которые якобы соглашаются на "эвакуацию" в Крым или на территорию России.
Известно, что эвакуация пока будет проводиться на добровольной основе, в первую очередь будут вывозить женщин и детей,
– рассказали в Генштабе ВСУ.
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Оккупанты продолжают обстреливать мирное население
За сутки враг нанес 3 ракетных и 17 авиационных ударов, совершил более 20 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
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Эпицентр боев – Бахмут, Авдеевка и Марьинка
Войско Путина продолжает сосредоточивать основные усилия на наступлении на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Благодаря слаженным действиям подразделений Сил обороны и героизма каждого нашего воина, в течение суток было отражено более 45 атак противника.
В эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка,
– отметили в Генштабе ВСУ.
Силы обороны сбили вражеский беспилотник
Авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также наши защитники сбили вражеский разведывательный беспилотник. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы противника.