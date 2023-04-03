Об этом рассказали в Херсонской областной военной администрации. Атака произошла после обеда.

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Россияне ударили по больнице

Российская армия после обеда 3 апреля обстреляла медучреждение в Херсоне.

Более двух десятков окон – без стекла, также поврежден забор вокруг больницы. Сейчас в заведении лечатся более двухсот пациентов и работают 100 специалистов,

– рассказали в ОВА.

К счастью, прямого попадания в здание, где находятся люди, не было. Поэтому пострадавших в результате вражеской атаки нет.

В ОВА также обнародовали видео очевидцев обстрела, на котором можно увидеть его последствия.

Смотрите видео с места обстрела

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Тактика россиян меняется

Руководитель прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что в последнее время количество обстрелов правобережья в Херсонской области существенно уменьшилось. Несмотря на снижение интенсивности обстрелов, оккупанты начали использовать новую тактику.

Россияне берут дальнобойное оружие, потому что не достигают, например, танками определенных целей, вместо этого используют РСЗО. Сейчас они активизировали применение авиации с управляемыми авиационными бомбами,

– заявила Гуменюк.

Таким образом в Казацком Херсонской области 26 марта оккупанты разрушили школу. К счастью, в результате атаки пострадавших не было.