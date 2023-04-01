Так, у российских захватчиков есть еще сотни ракет, которыми они могут обстреливать территорию нашего государства. Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик, майор запаса ВСУ и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

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Вероятно, массированных атак больше не будет

Майор ВСУ отметил, что оккупанты имеют более сотни "Искандеров", Х-555, Х-101, а также "Калибры" и "Кинжалы". Последних, конечно, осталось мало на вооружении врага. Впрочем, это все равно большое количество ракет, которыми Россия может производить обстрелы Украины.

Ежемесячно вся российская промышленность может производить не более 50 ракет всех типов. Кроме того, захватчики должны оставлять резервы, поскольку не могут выстрелять все имеющие ракеты.

Следовательно, враг если и не прекратит террор мирного населения, то будет производить его реже. Скорее всего, россияне не будут прибегать к массированным атакам. Они потратили миллиарды долларов на массированные обстрелы нашего государства в течение осени – зимы. Однако так и не достигли своей цели – украинская энергосистема, как и украинцы, выстояла.

Скорее всего, обстрелы будут точечными. Если мы говорим о дальнобойных ракетах, то россияне будут выбирать определенный объект и направлять туда основной удар.

– предположил военный эксперт.

По его мнению, такие точечные удары враг будет совершать еще не один раз.

Гетьман о предстоящих ракетных атаках России: смотрите видео

Оккупанты продолжают атаковать приграничные области

У российских захватчиков осталось более 6 тысяч переделанных ракет С-300, которыми они могут обстреливать приграничные регионы Украины. Так, враг может атаковать на расстоянии до около 200 километров.

Кроме того, противник начал использовать авиацию и управляемые бомбы. Они летят на расстояние до 70 километров, учитывая, на какой высоте их сбросили и скорости истребителя.

Расстояние от "нуля" до 200 километров от линии соприкосновения – это уязвимые места, где россияне могут совершать атакующие действия таким оружием,

– заметил майор ВСУ.

По его словам, армии страны-агрессора действительно многого уже не хватает. Однако у россиян все еще есть ракеты для того, чтобы атаковать наше государство.