До этого были зафиксированы эпизодические применения такого оружия. К примеру, бомбу УПАБ-1500В весом около 1 500 килограммов враг сбросил на Черниговщину. Также оккупанты использовали свои гибриды бомб и ракет "Гром-Е1" и свой аналог JDAM-ER.

Обратите внимание Россия ударила по Сумщине своим аналогом американских "умных" бомб, – Defense Express

Какие авиационные бомбы есть в России и какие города под угрозой

Управляемые авиационные бомбы – это боеприпасы, оснащенные аэродинамическими поверхностями и системой наведения для увеличения вероятности попадания в цель.

Известно, что в России есть управляемые авиационные бомбы УПАБ-500В с весом 500 килограммов и "Гром-Е2", являющийся вариантом "Гром-Е1" без двигателя и увеличенной в 1,5 раза боевой частью. Однако данных о массовом производстве таких бомб нет.

Также в России декларировали принятие на вооружение планирующей бомбы "Дрель" весом 540 килограммов, которая имеет дальность планировки до 30 километров и вместо осколово-фугасной боевой части несет 15 самоприцельных суббоеприпасов.

Для сброса бомб такого типа российские самолеты не заходят в зону поражения украинской ПВО. Поэтому эти бомбы несут серьезную опасность. Расстояние, на которое враг может сбросить такие боеприпасы, зависит от скорости самолета и высоты, которую он может набрать. Под угрозой ударов такими бомбами приграничные и прифронтовые районы, в частности Чернигов, Сумы, Харьков, Херсон, Запорожье и окрестные населенные пункты.

Как противодействовать этим бомбам

Самым эффективным средством против управляемых авиационных бомб является уничтожение ее носителя – истребителя. Сейчас враг пользуется тем, что понимает радиус действия украинской ПВО, не способной поражать его истребители на пусковых позициях.

Поэтому ситуацию помогут изменить американские ЗРК Patriot и французско-итальянский SAMP/T. Например, американский комплекс способен поражать вражеские цели на значительной высоте на расстоянии до 150 – 160 километров, что вдвое больше, чем у Украины ЗРК С-300. В то же время, SAMP/T имеет дальность до 100 километров. Вопрос только в количествах комплексов, которые получит Украина – достаточно ли их будет для того, чтобы прикрыть все участки.

Однако даже одно удачное применение и уничтожение вражеского истребителя при попытке запуска бомбы может отразить желание россиян применять подобную тактику в будущем.

Напомним! 24 марта атаковала Сумскую область "Шахидами" и управляемыми авиационными бомбами. Пуски дронов осуществлялись с северо-восточного направления. Тактическая авиация врага была поднята с двух российских аэродромов – Морозовск и Ахтубинск. Десять истребителей Су-35 выпустили 11 управляемых авиабомб и одну ракету Х-31П.