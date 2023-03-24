Журналисты Defense Express получили фото обломков вражеских ракет. На фото можно узнать так называемый аналог JDAM-ER, о существовании которого впервые стало известно в начале января 2023 года.

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Россия могла ударить по Сумщине "умной" бомбой

Название российского аналога американской "умной" бомбы – УМПК или универсальный модуль планирования и коррекции. Также встречается название МПК.

Разработчиком этих бомб является НПО "Базальт". Ввиду увеличения случаев использования УМПК Россия наладила его производство.

Первое его боевое применение, о котором известно, произошло по оккупированному Донецку. 13 марта эта авиабомба рухнула в северо-западном районе города. По информации Командования Воздушных Сил ВСУ, 24 марта россияне совершили сброс 11 планирующих бомб, часть из которых была именно аналогами JDAM-ER.



Россияне используют свой аналог "умной" бомбы / Фото Defense Express

Аналогичные обломки нашли в самом Донецке, где точно использовали УМПК, превращающий обычную 500-килограммовую фугасную ФАБ-500М-62 в планирующую с коррекцией по спутниковой навигации.

Об этом говорит форма крыльев, а также крепеж. На фото видно, что модуль, в котором могут размещаться элементы управления полетом боеприпаса, уцелел. Это позволит точно определить систему навигации. Если она состоит только из спутниковой, можно будет противодействовать этим аналогам JDAM-ER путем создания помех GPS, ГЛОНАСС и других подобных систем.

Однако самым эффективным средством борьбы остается уничтожение носителей этих бомб. Также очень важно узнать происхождение электронных компонентов, что может позволить прервать каналы их снабжения.



Об этих бомбах стало известно в начале года / Фото Defense Express

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