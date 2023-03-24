Россияне атаковали ряд общин бомбами, "Шахидами" и РСЗО. В частности, по городу Белополье оккупанты совершили авиационный удар, обстреляли из "Градов" и артиллерии.
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В результате атаки погиб полицейский
Из-за бомбардировки города погибли 2 человека, еще 9 – ранены. Кроме того, разрушены административное здание, здание школы, жилой дом; повреждены многоквартирные и частные дома, общежитие.
Впоследствии стало известно, что среди жертв обстрела есть правоохранитель, 37-летний Вадим Листопад. Лейтенант полиции погиб при исполнении служебных обязанностей.
Погибший полицейский был светлым и достойным человеком, ответственным и профессиональным работником. Без отца осталось двое детей и большая семья,
– говорится в сообщении.
В результате атаки на Сумщину погиб полицейский / Фото Национальная полиция Украины
Россия обстреляла Сумщину: что известно
- Этой же ночью по городу Ворожба оккупанты совершили обстрел из РСЗО, в результате которого поврежден жилой дом и хозяйственное сооружение. Из-за обстрела травмирован 1 человек.
- Кроме того, в Речковской общине под огнем захватчиков оказалось село Выры: оккупанты нанесли авиационный удар и атаковали село "Шахидом". В результате удара поврежден детский сад, административное здание. Разрушено здание школы.
- Также оккупанты нанесли артиллерийские обстрелы по селу Речки. В результате разрушениям подверглись частные дома, административное здание и здание гимназии.
- В Николаевской поселковой общине враг нанес авиационный удар по агрофирме. Повреждены производственные помещения и сельскохозяйственная техника. Также ночью был обстрел Новослободской общины, где, к счастью, без последствий.
- В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что тактическая авиация врага была поднята с двух российских аэродромов Морозовска и Ахтубинска. Десять истребителей Су-35 совершили пуски 11 управляемых авиабомб и одной ракеты Х-31П по Сумской области.