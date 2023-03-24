Из-за массированного обстрела в Сумском районе разрушений подверглись газовые сети. Сотрудники Белопольского отделения АО "Сумыгаз" начинают восстановление поврежденных участков распределительных газопроводов и обследование сетей в Белопольской, Ворожбянской, Речковской и Николаевской общинах.

Узнайте больше Авиаудары, "Шахиды", РСЗО: в Сумской области множество разрушений и погибшие после российского налета

В результате атаки окупантов известно о двух погибших

В Белополье в Сумской области разбирают завалы после ночного обстрела, во время которого российские самолеты сбросили на город несколько авиабомб.

За данным Офиса генпрокурора, 24 марта оккупанты с территории России в течение часа из разных видов оружия массированно обстреливали приграничные населенные пункты Сумского района – Белопольское, Ворожбянское, Николаевское и Речковское территориальные общины.

Последствия обстрела Сумской области: видео

В результате обстрелов погиб гражданский мужчина, 2 человека получили ранения. Повреждены помещения сельского совета, 3 учебных заведения, 1 детский сад, ангар тракторной бригады, транспортные средства, около 10 частных и 8 многоквартирных домов. Почти полностью разрушено здание полиции. 1 сотрудник полиции погиб, 5 – получили ранения.

Последствия обстрелов Сумской области / Фото Офис Генпрокурора и Сумыгаз

Оккупанты обстреляли школу №4 в Белополье. По информации городского головы Юрия Зарко, в школе погиб сторож.

Так выглядит школа №4 в Белополье после российского обстрела / Фото Общественное

Что известно об атаке россиян на Сумскую область