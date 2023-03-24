Через масований обстріл в Сумському районі руйнувань зазнали газові мережі. Працівники Білопільського відділення АТ "Сумигаз" починають відновлення пошкоджених ділянок розподільних газопроводів та обстеження мереж у Білопільській, Ворожбянській, Річківській та Миколаївській громадах.
Дізнайтесь більше Авіаудари, "Шахіди", РСЗВ: на Сумщині безліч руйнувань і загиблі після російського нальоту
Унаслідок атаки окупантів відомо про двох загиблих
У Білопіллі на Сумщині розбирають завали після нічного обстрілу, під час якого російські літаки скинули на місто кілька авіабомб.
За даними Офісу генпрокурора, 24 березня окупанти з території Росії впродовж години з різних видів зброї масовано обстрілювали прикордонні населені пункти Сумського району – Білопільську, Ворожбянську, Миколаївські та Річківську територіальні громади.
Наслідки обстрілу Сумської області: відео
Внаслідок обстрілів загинув цивільний чоловік, 2 особи отримали поранення. Пошкоджено приміщення сільської ради, 3 навчальні заклади, 1 дитячий садочок, ангар тракторної бригади, транспортні засоби, близько 10 приватних та 8 багатоквартирних будинків. Майже вщент зруйновано будівлю поліції. 1 співробітник поліції загинув, 5 – отримали поранення.
Наслідки обстрілів Сумської області / Фото Офіс Генпрокурора та Сумигаз
Окупанти обстріляли школу №4 в Білопіллі. За інформацією міського голови Юрія Зарка, в школі загинув сторож.
Такий вигляд має школа №4 в Білопіллі після російського обстрілу / Фото Суспільне
Що відомо про атаку росіян на Сумську область
- У Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що Росія атакувала Сумську область "Шахідами" та керованими авіаційними бомбами. Пуски "Шахідів" здійснювались з північно-східного напрямку.
- Тактична авіація ворога була піднята із двох російських аеродромів Морозовськ та Ахтубінськ. Десять винищувачів Су-35 здійснили пуски 11 керованих авіабомб та однієї ракети Х-31П.
- Окупанти здійснили масований обстріл Білопільської, Ворожбянської, Річківської та Миколаївської селищної громад. Окрім ракет та "Шахідів", ворог вів вогонь з "Градів" та ствольної артилерії.
- Також вночі Росія атакувала Дніпропетровську та Одеську області. В Одеській області було знищено дві ракети Х-59. По Кривому Рогу ворог випустив відразу 6 "Шахідів".
- Крім того, окупанти з С-300 обстріляли Костянтинівку в Донецькій області, влучивши в Пункт незламності. Унаслідок обстрілу загинуло 5 людей.