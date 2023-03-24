Окупанти здійснили масований обстріл з різних видів зброї по території Білопільської, Ворожбянської, Річківської та Миколаївської селищної громад. Відомо про щонайменше двох загиблих і багато руйнувань.

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Окупанти атакували Білопілля та Ворожбу

Окупанти здійснили авіаційний удар по місту Білопілля, яке також обстріляли з "Градів" (80 прильотів) та зі ствольної артилерії (20 прильотів).

Унаслідок обстрілу Білопілля загинуло 2 особи, поранено 9 осіб. Зруйновано адміністративну будівлю, будівлю школи, житловий будинок; пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, гуртожиток.

По місту Ворожба окупанти здійснили обстріл з РСЗВ, внаслідок якого пошкоджено житловий будинок та господарчу споруду. Через обстріл травмовано 1 людину.

У Річківській громаді під вогнем загарбників опинилося село Вири: окупанти здійснили авіаційний удар та атакували село "Шахідом". Унаслідок удару пошкоджено дитячий садок, адміністративну будівлю. Зруйновано будівлю школи.

Масштабні наслідки обстрілу Сумщини / Фото Суспільне

По селу Річки окупанти завдали артилерійського обстрілу, внаслідок якого пошкоджено приватні будинки, адміністративну будівлю та будівлю гімназії.

У Миколаївській селищній громаді ворог завдав авіаційного удару по агрофірмі. Пошкоджено виробничі приміщення та сільськогосподарська техніка. Також вночі був обстріл Новослобідської громади, де, на щастя, без наслідків.

Ворог вдарив по Сумщині ракетою Х-31П

У Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що Росія атакувала Сумську область "Шахідами" та керованими авіаційними бомбами. Пуски "Шахідів" здійснювались з північно-східного напрямку.

Тактична авіація ворога була піднята із двох російських аеродромів Морозовськ та Ахтубінськ. Десять винищувачів Су-35 здійснили пуски 11 керованих авіабомб та однієї ракети Х-31П по Сумській області.

Росіяни атакували кілька регіонів України