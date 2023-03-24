Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів, що Росія вдарила по Дніпропетровській, Одеській та Сумській областях, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Кривий Ріг атакували "Шахіди": місцева влада повідомила про влучання

Чим ворог атакував Україну

Почалося все (атака – 24 Канал) з вечора (23 березня – 24 Канал), коли противник атакував Одеську область. Знищено дві ракети Х-59,

– заявив Юрій Ігнат.

Він також пояснив, що ворог продовжив бити з Півночі нашої країни. Так, орієнтовно 10 літаків Су-35, які є новітніми винищувачами, атакували Сумську область керованими авіаційними бомбами.

"Це надзвичайно велика загроза, коли керовані авіаційні бомби, плануючі бомби можуть летіти далеко, а літаки не входять в зону ураження нашої ППО. Так, понад 10 цих керованих бомб атакували об'єкти в Сумській області. Там втрати уточнюються, вони будуть оголошені військовими адміністраціями", – розповів Ігнат.

За його словами, також окупанти під час атаки застосували протилокаційну ракету Х-31 та били "Шахідами" по Півночі України та по Кривому Розі, що у Дніпропетровській області.

Є влучання в певні об'єкти,

– заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Однак запевнив, що там, попередньо, місцева влада повідомляла про відсутність жертв.

Коротко про останні атаки по Україні