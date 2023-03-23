Спікер оперативного командування "Південь" полковник Владислав Назаров повідомив деталі.

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Близько 21:30 ворог намагався атакувати Одещину російськими винищувачами Су-35 з напрямку Чорного моря,

– йдеться у повідомленні.

Сили ППО збили дві ракети Х-59

В ОК "Південь" зазначили, що ППО відпрацювала зі 100% результативністю – збито дві керовані авіаційні ракети Х-59 класу "Повітря-Поверхня".

"Нова-стара тактика" – точкові удари

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону пояснила, що сьогоднішня атака не стала несподіванкою. Ба більше, росіяни таким чином хочуть "помститись".

"Дуже передбачувано. Ми усвідомлювали, що найближчими днями буде повторна атака", – зазначила Гуменюк.

Вона пояснила, що окупанти не вишукують нових тактик чи методик. Для росіян нове – це забуте старе.

За її словами, росіяни атакували таким чином на початку повномасштабного вторгнення: завдавали точкові ракетні удари.

Це така форма помсти за "джанкойські неприємності", за "севастопольське непорозуміння". Цілком передбачувана тактика ворога — вони намагаються "помститися" "Південь на Південь",

— додала вона.