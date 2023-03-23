Спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров сообщил детали.

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Около 21:30 враг пытался атаковать Одесскую область российскими истребителями Су-35 по направлению к Черному морю,

– говорится в сообщении.

В ОК "Юг" отметили, что ПВО отработало со 100% результативностью – сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59 класса "Воздух-Поверхность".

"Новая-старая тактика" – точечные удары

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона объяснила, что сегодняшняя атака не стала неожиданностью. Более того, россияне таким образом хотят "отомстить".

"Очень предсказуемо. Мы отдавали себе отчет, что в ближайшие дни будет повторная атака", – отметила Гуменюк.

Она пояснила, что оккупанты не выискивают новых тактик или методик. Для россиян новое – это забытое старое.

По ее словам, россияне атаковали таким образом в начале полномасштабного вторжения: наносили точечные ракетные удары.

Это такая форма мести за "джанкойские неприятности", за "севастопольское недоразумение". Вполне предполагаемая тактика врага - они пытаются "отомстить" "Юг на Юг",

– добавила она.