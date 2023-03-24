Російські окупанти здійснили обстріли близько 1 години ночі. Армія Росії обстріляла місто із зенітно-ракетного комплексу С-300.
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Росіяни вдарили по Костянтинівці з С-300
Одна з ракет влучила у будівлю Пункту незламності, а інша – поблизу нього. Внаслідок влучання російської ракети в Пункт незламності в Костянтинівці загинуло троє людей.
Під завалами загинули троє жінок, які були внутрішньо-переміщеними особами з Бахмута, Часового Яру та Опитного Покровського району. Ще двоє громадян отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.
Наслідки обстрілу Костянтинівки / Фото Офіс генпрокурора
На ракетний удар по Костянтинівці відреагував голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Він наголосив, що окупанти – звичайні терористи.
"Росіяни продовжують тероризувати Костянтинівку. Є влучання в Пункт незламності, відомо про 3 загиблих внаслідок обстрілів. Звичайні невдахи та терористи", – написав Єрмак.
Росія вночі атакувала міста України
- Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що вночі Росія атакувала Дніпропетровську, Одеську та Сумську області. В Одеській області було знищено дві ракети Х-59.
- Крім того, росіяни з півночі атакували Сумську область керованими авіаційними бомбами. Всього війська агресора випустили по об'єкта регіону 10 бомб з винищувачів Су-35.
- Під час атаки окупанти застосували ракету Х-31 та били "Шахідами" по Півночі України та по Кривому Розі, що в Дніпропетровській області. Всього по Кривому Рогу росіяни випустили 6 "Шахідів".
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом минулої доби російські окупанти завдали 37 авіаційних та 4 ракетних удари, один з яких – по Краматорську. Також ворог здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню.
- Зауважимо, що російські війська збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Наразі у Чорному морі корабельне угруповання ворога складає 15 одиниць. Серед них 2 надводних та стільки ж підводних ракетоносіїв. Загальний залп може сягати 24 "Калібрів".
- Українські військові попереджають українців, що загроза обстрілів є надзвичайно високою.