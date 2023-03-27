Об этом 24 Канала рассказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, под прицелом россиян остается Прибрежная зона Херсона.

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Тактика россиян меняется

По состоянию на 27 марта можно констатировать, что количество обстрелов Правобережье в Херсонской области существенно уменьшилось. Если раньше было 70 – 100 обстрелов, то за прошедшие сутки было всего 20. Несмотря на уменьшение интенсивности обстрелов, враг начал использовать новую тактику.

Россияне берут дальнобойное оружие, потому что не достигают, например, танками определенных целей, вместо этого используют РСЗО. Сейчас они активизировали применение авиации с управляемыми авиационными бомбами,

– заявила Гуменюк.

Таким образом в Казацком Херсонской области 26 марта оккупанты разрушили школу. Это еще раз подчеркивает, что россияне не собираются соблюдать Международное право. К счастью, от этого обстрела не было пострадавших.

Однако все чаще люди выезжают на лесополосы, собирают на прежних российских позициях металлолом, подвергая себя смертельной опасности.