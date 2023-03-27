Про це 24 Каналу розповіла керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, під прицілом росіян залишається Прибережна зона Херсонщини.

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Тактика росіян змінюється

Станом на 27 березня можна констатувати, що кількість обстрілів Правобережжя на Херсонщині суттєво зменшилась. Якщо раніше було 70 – 100 обстрілів, то за минулу добу було лише 20. Попри зменшення інтенсивності обстрілів ворог почав використовувати нову тактику.

Росіяни беруть далекобійну зброю, бо не досягають, наприклад, танками певних цілей, натомість використовують РСЗВ. Зараз також вони активізували застосування авіації з керованими авіаційними бомбами,

– заявила Гуменюк.

У такий спосіб в Козацькому, що на Херсонщині, 26 березня окупанти зруйнували школу. Це ще раз підкреслює, що росіяни не збираються дотримуватись Міжнародного права. На щастя, від цього обстрілу не було постраждалих.

Проте все частіше люди виїжджають на лісосмуги, збирають на колишніх російських позиціях металолом, наражаючи себе на смертельну небезпеку.