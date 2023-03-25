Оперативне командування "Південь" повідомило, що ворог атакує з Су-35 бомбами, з берегового ракетного комплексу "Бастіон" та з артилерії, танків й мінометів. Наталія Гуменюк заявляла, що росіяни можуть готувати "жест доброї волі" на Херсонщині.
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Що відомо про дії росіян на Півдні
Ворог продовжує тиск на місцеве населення деокупованого Правобережжя Херсонщини. Відчуваючи втрату позицій на Лівобережжі, противник активізував авіацію,
– повідомили в ОК "Південь".
Зокрема, росіяни 24 березня двома винищувачами Су-35 атакували Бериславський район. Вдарили керованими авіаційними бомбами – пошкодили будівлю рятувальної частини. На щастя, люди вціліли.
Згодом Росія намагалась атакувати Херсон з берегового ракетного комплексу "Бастіон", випустивши ракети типу "Онікс". Наші військові збили ворожі ракети.
Росія продовжує обстрілювати Херсонщину
- З часу деокупації частини області Росія щодня обстрілює Правий берег Херсонщини.
- У Херсонській ОВА розповіли, що тільки протягом 24 березня вороги випустили по Херсонській області 301 снаряд з мінометів, реактивної системи залпового вогню, артилерії, танків, безпілотників, авіації та станкового протитанкового гранатомета. Також по області завдали ракетного удару.
- Сам Херсон 24 березня ворог атакував 7 разів. Росіяни в обласному центрі пошкодили медзаклад, складські приміщення, приватні та багатоквартирні будинки.
- На жаль, внаслідок атаки росіян загинуло двоє людей, ще шестеро – поранені. У них травми різного ступеня тяжкості.