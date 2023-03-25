Оперативное командование "Юг" сообщило, что враг атакует с Су-35 бомбами, из берегового ракетного комплекса "Бастион" и артиллерии, танков и минометов. Наталья Гуменюк заявляла, что россияне могут готовить "жест доброй воли" на Херсонщине.

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Что известно о действиях россиян на Юге

Враг продолжает давление на местное население деоккупированного Правобережья Херсона. Чувствуя потерю позиций на Левобережье, противник активизировал авиацию,

– сообщили в ОК "Юг".

В частности, россияне 24 марта двумя истребителями Су-35 атаковали Бериславский район. Ударили управляемыми авиационными бомбами – повредили здание спасательной части. К счастью, люди уцелели.

Впоследствии Россия пыталась атаковать Херсон из берегового ракетного комплекса Бастион, выпустив ракеты типа Оникс. Наши военные сбили вражеские ракеты.

Обратите внимание! Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ пытаются очистить полосу в 20 – 30 километрах на Левом берегу Днепра. Однако это непростая работа. Она усложняется тем, что россияне прячутся за мирными жителями, пытаясь скрывать свои подразделения и свое базирование техники во дворах местных жителей, за жилыми домами.

Россия продолжает обстреливать Херсонщину