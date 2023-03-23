Руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что это достаточно непростая работа. В частности, и потому, что россияне прячутся между местными жителями, пишет 24 Канал.

Заметьте Оккупанты засыпают линию обороны на Херсонщине: возможно ли наступление ВСУ на левый берег Днепра

Что делают ВСУ на Юге Украины

В частности, в рамках контрбатарейного противостояния мы стараемся вычищать полосу в 20 – 30 километров на Левом берегу. Это довольно непростая работа и осложняется тем, что враг постоянно скрывается за мирными жителями, пытаясь скрывать свои подразделения и свое базирование техники во дворах местных жителей, за жилыми домами,

– рассказала Наталья Гуменюк.

По ее словам, работа ВСУ достаточно результативна. Пресс-секретарь, как пример, сообщила, что обстрелы со стороны Кинбурнской косы существенно уменьшились., поскольку украинские военные поразили пункт снабжения и складирования боеприпасов.

"Сейчас они (россияне – 24 Канал) не имеют мощной поддержки, и даже передвижение по суше для них затруднено, поскольку мы пытаемся держать под огневым контролем именно тот перешеек, который связывает материковую часть Левобережья с полуостровом Кинбурнская коса", – рассказала Наталья Гуменюк.

Руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" объяснила, что такими действиями Вооруженные Силы Украины пытаются уменьшить давление вражеского огня по:

Днепробузскому лиману;

противоположным общинам: Очаковской и Куцурубской Николаевской области.

Что касается Херсонской области, то Наталья Гуменюк констатировала, что, к сожалению, враг продолжает выискивать позиции и точки, скрываясь опять же за мирным населением Левобережья, и обстреливает Херсон и пригород.

Оккупанты обстреливают Херсонщину