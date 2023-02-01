Об этом 24 Каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. По его словам, в последнее время заметны странные действия захватчиков на левобережье Херсонской области.

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В частности, российские войска на левом берегу уничтожают линию обороны, которую сами и подготовили.

"Есть данные, что россияне засыпают свою линию обороны – так называемую "линию Суровикина", которую они прорыли вдоль южных проливов на материковом берегу Днепра, в плавнях", – сообщил Молчанов.

Оккупанты проводят ротацию в Херсонской области

Он добавил, что, вероятно, оккупанты собирались обороняться там от комаров. Ведь, по словам активиста, даже на суперсовременных средствах передвижения по заболоченной местности, поросшей камышом, двигаться очень тяжело.

Они все это засыпают. Также идет постепенная ротация оттуда. Вероятно, россияне поняли, что Херсонское направление для них – определенное оттягивание сил от Восточного или даже Запорожского фронта, где еще можно наступать,

– предположил Молчанов.

Он добавил, что все, на что способны россияне на левом берегу Днепра – это обстреливать мирное население. Ведь никуда двигаться они не могут и им остается только умирать под огнем украинской артиллерии, очень эффективно поражающей российские позиции и технику с правобережья Днепра.

Владимир Молчанов рассказал о ситуации в Херсонской области: смотрите видео

Могут ли ВСУ форсировать Днепр

Херсонский активист отметил, что, поскольку Россия постепенно уменьшает присутствие своих войск на левом берегу Днепра, это открывает определенные возможности для ВСУ.

По его словам, пока у украинских военных нет возможности для масштабного форсирования Днепра в Херсонской области, ведь это нелогично делать под вражеским огнем.

Но поскольку количество российских войск постепенно уменьшается, то их оборона из сплошной становится очаговой. И там, где хорошо работает наша разведка и есть преимущества в БПЛА, есть возможность тайно высадиться, захватить определенный плацдарм и внезапно ударить в тыл или во фланг врага,

– сказал Молчанов.

Активист добавил, что дальше украинские военные могли бы расширить освобожденный плацдарм, а дальше уже по классике – наводить переправу через реку. Однако, по его словам, для этого ВСУ нужно преимущество из воздуха, которого по состоянию на сегодняшний день, к сожалению, нет.

"Россиянам придется убегать"

Активист выразил надежду, что Россия все-таки заберет часть своих войск с левого берега Днепра для того, чтобы перебросить их для наступления на Донбассе. И тогда ВСУ смогут действительно совершить попытку прорыва на левый берег Херсонской области.

"Если один плацдарм будет захвачен, это будет означать, что, по крайней мере, западная часть левого берега Днепра будет для россиян потеряна. Им негде будет закрепиться и придется бежать на восток – за Северокрымский канал", – сказал Молчанов.

Ситуация в Херсонской области: коротко