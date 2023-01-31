По данным источников 24 Канала в украинских спецслужбах, российское руководство еще после первых военных провалов на многих фронтах начали массово разворовывать деньги, которые Кремль выделял на оплату "труда" военных преступников из ВС России. От командира роты до генерала и командующего армией все задействованы в масштабных коррупционных схемах, которые заключались в "распиле" компенсаций раненым и выплат родственникам погибших, а также в дерибане зарплат и премий личного состава.

Смотрите также Будут умирать необученные: в Кремле вынужденно перебрасывают мобилизованных с полигонов на Донбасс

Из-за невозможности серьезных бунтов среди войск, мгновенных и иногда показательных расстрелов, а также присутствия заградительно-карательных отрядов кадыровцев, в карманах российского командования осели миллиарды рублей.

По документам все выплаты раненым и погибшим производились почти без задержек

Поскольку высшее военное руководство России было финансово заинтересовано в том, чтобы государство якобы выполняло все свои обязанности по выплате солдатам, деньги со счетов министерства убийства списывались без задержек. При этом расходы на зарплаты и компенсации были едва ли не единственными, которые минобороны проводило максимально быстро.

Шойгу и его подчиненные могли месяцами не рассчитываться с подрядчиками, не проводить закупки всего необходимого для войска, ссылаясь на недостаточное финансирование, но получали миллиарды рублей, выделенных государством на оплату оккупантам и их семьям. Впрочем, до адресатов львиная доля этих сумм не доходила.

Военнослужащие-контрактники постоянно жаловались на то, что недополучают боевые, премии и надбавки за выполнение задач за границей. Жаловались на невыплаты средств за получение ранений, однако по документам все эти деньги им якобы выдавали. Во многих подразделениях командиры обозначали "двухсотых" как живых и могли месяцами получать за них зарплату. Когда же уничтоженных россиян все же признавали погибшими, родственникам нередко говорили, что они оформлены как пропавшие без вести. В то время как несколькомиллионные компенсации уже тратили жены полковников и генералов во время шопинга.

Достаточно серьезно изменилась ситуация с выплатами после того, как Путин признал оккупированные территории "частью России". После этого весь контингент контрактников прекратил получать прибавку за участие в войне за границей. Кроме того, руководство министерства обороны начало экономить на выплате боевых. Мол, если то или иное подразделение находится на второй линии фронта, то в боях оно не участвует. А значит, вместо 200 тысяч в месяц контрактникам могут выдать по 50–60, потому что смертникам деньги не нужны, а генералам финансировать жизнь своих детей в США очень нужно.

Самообстрелы ради премий стали нормой

Из-за того, что на руки россияне начали получать совсем небольшие суммы, на некоторых направлениях им пришлось придумывать сложные схемы, как заставить руководство выплатить им хоть какие-то премии. В частности, на правобережье Херсонщины участились случаи имитации захватчиками обстрелов своих позиций, а также удары по гражданским объектам якобы со стороны ВСУ.

Раньше Судно под флагами Турции горело после атаки россиян по Херсону

Во многих российских группировках стали нормой выезды в серую зону с минометами для открытия огня вблизи мест скопления своих товарищей по оружию, а также по находящимся под вражеским контролем населенным пунктам. Каждый таких обстрелов россияне записывают в журналы боевых действий, предоставляют соответствующие отчеты о "сокрушительных боях" и "артиллерийских дуэлях" с ВСУ командованию, и пытаются выбить от офицеров дополнительные несколько тысяч рублей.

Иначе добиться получения на руки сумм, которые им обещал Путин, у оккупантов нет никаких шансов. Правда, у подобных поступков захватчиков есть и другая сторона. Коллаборанты, страдающие от таких обстрелов, начали массово жаловаться на то, что по ним прилетают именно российские боеприпасы.

Поскольку доносов на оккупантов в декабре-январе стало слишком много, командиры подразделений начали по этому поводу служебную проверку. А чтобы оккупанты не могли таким образом требовать себе доплаты за боевые, в ближайшее время российским группировкам могут очень сильно ограничить поставки боеприпасов.