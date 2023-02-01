Об этом сообщили в Институте изучения войны. Кстати, в Украине уже уничтожено более 70% "вагнеровцев".

Обратите внимание Проверяем и готовимся, – ВСУ об информации о появлении "вагнеровцев" на Запорожье

"Вагнеровцев" забирают от Бахмута

Так, российские войска производят неопределенные ротации сил из Херсонской области. Украинские официальные лица впервые сообщили о прибытии войск "Вагнера" на восточный (левый) берег Херсонской области 15 января.

Эксперты говорят, что, возможно, оккупанты ротируют уставшие от боев силы "Вагнера" в пользу обычных российских подразделений, которые, вероятно, отдыхали и переоснащались после ухода россиян на левый берег Херсонской области в ноябре.

Минобороны России может пытаться полностью вытеснить войска "Вагнера" вблизи Бахмута и создать традиционную российскую военную командную структуру как единственного победителя вокруг Бахмута, предполагая, что российские войска в конце концов возьмут город,

– заявили в ISW.

Кстати, министерство обороны России и Евгений Пригожин выдвинули противоположные заявления по поводу недавних "достижений" России вокруг Соледара и Бахмута. По их словам, захватчики захватили Благодатное западнее Соледара 31 января после того, как Пригожин заявил, что войска "Вагнера" захватили этот поселок 28 января.

"Вероятно, Пригожин чрезмерно компенсирует пониженные боевые возможности и зависимость от обычных сил "Вагнера", заявляя о территориальных достояниях до того, как минобороны сможет реально претендовать на них для российских обычных сил", – подчеркнули эксперты.

К тому же минобороны страны-агрессорки, вероятно, стремится подорвать влияние ЧВК "Вагнера" в Украине, несмотря на то, что министерство возлагается на силы этих преступников для поддержки российских усилий вокруг Бахмута с июля и несет ужасные потери за минимальные территориальные достижения.

Бойцов Пригожина хватит на 6 – 9 месяцев

Недавно советник министра внутренних дел Вадим Денисенко заявил, что максимальный мобилизационный потенциал Пригожина – около 100 тысяч человек. Денисенко отмечает, что при нынешней интенсивности "утилизации" вагнеровцев этого хватит на 6 – 9 месяцев.

В резерве Пригожина есть несколько зеков, еще не завербованных и имеющих кучу непогашенных кредитов. Но, по словам советника, эти люди могут "закончиться" до конца 2023 года.