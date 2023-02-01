Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни. До речі, в Україні вже знищено понад 70% "вагнерівців".

Зверніть увагу Перевіряємо і готуємося, – ЗСУ про інформацію щодо появи "вагнерівців" на Запоріжжі

"Вагнерівців" забирають від Бахмута

Так, російські війська проводять невизначені ротації сил з Херсонської області. Українські офіційні особи вперше повідомили про прибуття військ "Вагнера" на східний (лівий) берег Херсонської області 15 січня.

Експерти кажуть, що, можливо, окупанти ротують втомлені від боїв сили "Вагнера" на користь російських звичайних підрозділів, які, ймовірно, відпочивали та переоснащувалися після відходу росіян на лівий берег Херсонської області в листопаді.

Міноборони Росії може намагатися повністю витіснити війська "Вагнера" поблизу Бахмута та створити традиційну російську військову командну структуру як єдиного переможця навколо Бахмута, припускаючи, що російські війська врешті-решт візьмуть місто,

– заявили в ISW.

До речі, міністерство оборони Росії та Євгєній Пригожин висунули протилежні заяви щодо нещодавніх "здобутків" Росії навколо Соледара та Бахмуту. За їхніми словами, загарбники захопили Благодатне на захід від Соледару 31 січня після того, як Пригожин заявив, що війська "Вагнера" захопили це селище 28 січня.

"Ймовірно, Пригожин надмірно компенсує знижені бойові можливості та залежність від звичайних сил "Вагнера", заявляючи про територіальні надбання до того, як міноборони зможе реально претендувати на них для російських звичайних сил", – наголосили експерти.

До того ж міноборони країни-агресорки, ймовірно, прагне підірвати вплив ПВК "Вагнера" в Україні, попри те, що міністерство покладається на сили цих злочинців для підтримки російських зусиль навколо Бахмута з липня та зазнає жахливих втрат за мінімальні територіальні здобутки.

Бійців Пригожина вистачить на 6 – 9 місяців

Нещодавно радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко заявив, що максимальний мобілізаційний потенціал Пригожина – близько 100 тисяч осіб. Денисенко зазначає, що за нинішньої інтенсивності "утилізації" вагнерівців цього вистачить на 6 – 9 місяців.

У резерві Пригожина є трохи зеків, які ще не завербовані та мають купу непогашених кредитів. Але, за словами радника, ці люди можуть "закінчитися" до кінця 2023 року.