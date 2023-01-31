Останніми днями особливо активно поширюють дані про те, що ворог намагається посилити позиції на окупованих територіях Південного сходу нашої держави. Водночас начальник об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку Євген Єрін прокоментував це в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Великих угрупувань не виявлено

За словами представника ЗСУ, противник поки не планує атакувати позиції українських військових великими наступальними групами. Хоча активізація ворожої розвідки на цьому напрямку все ж спостерігається.

Певні дії розвідки (Росії – 24 Канал) спостерігаються, але до якихось бойових зіткнень справа не дійшла. За останній час разом з тим є певна інформація, яка поки уточнюється, щодо прибуття військових найманців з приватних військових компаній на цей напрямок,

– констатував Єрін.

Водночас він відповів, чи вони готуються наші військові до посилення бойових дій. Власне, не варто сумніватись у тому, що Збройні Сили завжди готові до потенційних атак загарбників.

Як ми знаємо, де з'являється "Вагнер", там є певна активізація. Тому ми також готуємось. Вживаємо всіх необхідних заходів та будемо тримати стрій, як цього вимагає від нас керівництво та весь український народ,

– також додав начальник ЗСУ.

Яка загалом ситуація на фронті