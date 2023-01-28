Про це в ефірі телемарафону заявив начальник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін, пише 24 Канал. За його словами, Росія підтягнула певні додаткові резерви на Запорізькому напрямку.

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На Запорізькому напрямку воюють російські мобілізовані

Зокрема, як каже Єрін, ворог створив не повноцінне атакувальне угруповання, але угруповання, яке в принципі на окремих напрямках може створювати загрозу.

На Запорізькому напрямку в основному штатні підрозділи збройних сил Росії. Приватні військові компанії, як "Вагнера" чи інших – поки не спостерігається,

– зазначив речник Сил оборони.

Єрін додав, що у складі росіян професійні військові та мобілізовані. "Основна палітра сухопутних військ ЗС РФ", – сказав він.

Окупанти сковують дії Сил оборони

Євген Єрін заявив, що дії окупантів на Запорізькому напрямку сковує Сили оборони та не дають можливості для розосередження і перекидання сил на інші загрозливі напрямки.

За його словами, окупанти здійснюють штурмові дії на позиції Сил оборони невеликими групами, щоб покращити тактичне положення.

Росія активізувалася на Запорізькому напрямку