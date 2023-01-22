Генштаб ЗСУ опублікував відео так званого "наступу" російських окупантів на Запорізькому напрямку. На кадрах видно, як Сили оборони знищують загарбників.

Зверніть увагу Дуже небезпечна ситуація для них, – генерал-лейтенант про "наступ" росіян на Запоріжжі

ЗСУ показали, як нищать окупантів на Запоріжжі

Повідомляється, що завдяки злагодженим діям українських військових було знищено 5 БМП, ворожий танк та близько 30 загарбників.

Поки російські пропагандисти у своїй хворій уяві "захоплюють" населені пункти Запорізької області, Сили оборони краю спокійно та впевнено знищують техніку та живу силу противника, займаючи ворожі позиції,

– йдеться у повідомленні.

ЗСУ показали, як Сили оборони нищать окупантів на Запоріжжі: відео

Що відомо про наступ росіян на Запоріжжя