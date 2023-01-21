Так, загальна кількість окупаційних військ на Запорізькому напрямку є недостатньою для втілення такого плану ворога. Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан.
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Де окупанти намагаються перейти в наступ
Тож російські загарбники виконують завдання армійської розвідки, а саме здійснюють розвідку боєм. Крім того, окупанти намагаються зайняти сіру зону та обстрілюють наші бази в районі Оріхова та Гуляйполя. У цих населених пунктах розташовані дві потужних бази українських захисників.
Зараз росіяни обстрілюють й Оріхів, і Гуляйполе. На цих базах перебувають наші війська, які готуються висунутися з-під Оріхова через Токмак на Мелітополь та з Гуляйполя через Чернігівку на Бердянськ,
– сказав полковник запасу ЗСУ.
На його думку, ці два напрямки є найімовірнішими для потенційного контрнаступу Збройних Сил України. Саме тому російські окупанти обстрілюють ці населені пункти й певними діями намагаються стримати наших бійців. Утім, загальна кількість військ є абсолютно недостатньою для руху з цих точок.
Світан сказав, де окупанти намагаються перейти в наступ: дивіться відео
"Попри це є просування росіян в районі сірих зон до перших рядів наших укріплень – першої лінії оборони", – повідомив військовий експерт.
Ситуація на інших напрямках: коротко
- Що стосується інших напрямків, то лінія фронту на Луганщині є переважно стабілізованою, за виключенням ділянки в районі Кремінної. Там тривають напружені бої, кожна сторона намагається досягти внутрішньої переваги.
- Ситуація на напрямку Сватове – Кремінна є стабільно важкою. Однак у ЗСУ повідомили, що наші бійці мають певні успіхи на цьому напрямку, але поки про них говорити не можуть.
- Водночас на Донецькому напрямку продовжуються відчайдушні бойові дії, зокрема в районі Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки. Загарбники намагаються просунутися. А все через те, що російський диктатор Владімір Путін поставив окупаційному війську завдання вийти на адмінмежу Донецької області до березня.
- На Півдні України продовжується активна робота артилерії, причому з обох боків. Російські окупанти постійно намагаються впливати на наш передній край.
- Натомість українські захисники постійно завдають ударів не лише по передньому краю ворога, а й здійснюють вогневий вплив по місцях зосередження особового складу, базах та складах боєприпасів окупантів. На лівому березі Херсонщини ЗСУ завдають ударів по російських загарбниках в районі Мелітополя.