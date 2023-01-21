Так, загальна кількість окупаційних військ на Запорізькому напрямку є недостатньою для втілення такого плану ворога. Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан.

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Де окупанти намагаються перейти в наступ

Тож російські загарбники виконують завдання армійської розвідки, а саме здійснюють розвідку боєм. Крім того, окупанти намагаються зайняти сіру зону та обстрілюють наші бази в районі Оріхова та Гуляйполя. У цих населених пунктах розташовані дві потужних бази українських захисників.

Зараз росіяни обстрілюють й Оріхів, і Гуляйполе. На цих базах перебувають наші війська, які готуються висунутися з-під Оріхова через Токмак на Мелітополь та з Гуляйполя через Чернігівку на Бердянськ,

– сказав полковник запасу ЗСУ.

На його думку, ці два напрямки є найімовірнішими для потенційного контрнаступу Збройних Сил України. Саме тому російські окупанти обстрілюють ці населені пункти й певними діями намагаються стримати наших бійців. Утім, загальна кількість військ є абсолютно недостатньою для руху з цих точок.

Світан сказав, де окупанти намагаються перейти в наступ: дивіться відео

"Попри це є просування росіян в районі сірих зон до перших рядів наших укріплень – першої лінії оборони", – повідомив військовий експерт.

Ситуація на інших напрямках: коротко