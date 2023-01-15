Євген Єрін – керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку – заявив, що ситуація залишається стабільно складною. Ворог постійно обстрілює позиції ЗСУ, а також – завдає терористичні удари по цивільній інфраструктурі.

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Єрін додав, що найбільш вразливим залишається Херсон.

На Запорізькому напрямку – збільшення обстрілів

Керівник пресцентру заявив, що на Запорізькому напрямку фіксують збільшення обстрілів.

Ворог продовжує готувати свої оборонні укріплення та мінні загородження. Також останнім часом відмічається певне посилення підрозділів окупантів на Запорізькому напрямку, що свідчить лише про підготовку до наступу,

– заявив Єрін.

Росіяни зазнають колосальних втрат

Щоб там не планували окупанти, їх чекає лише поразка. А ще – квиток на концерт до Кобзона. Станом на 15 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 115 290 загарбників.

Також знищили чимало російської техніки. Зокрема: