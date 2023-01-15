Лише за останню добу кількість загарбників скоротилась на 630 осіб. Проте варто додати, що ця кількість не є остаточною, адже запеклі бої ускладнюють підрахунок.

Увага На Херсонщині окупанти перевіряють телефони місцевих, викрали 3 людей, – Генштаб

Втрати ворога у техніці

танків – 3106 (+2) одиниці;

бойових броньованих машин – 6183 (+10) одиниць;

артилерійських систем – 2094 (+4) одиниць;

РСЗВ – 437 (+0) одиниць;

засоби ППО – 219 (+0) одиниць;

літаків – 286 (+0) одиниць;

гелікоптерів – 276 (0) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1872 (+5) одиниць,

крилаті ракети – 749 (+26) одиниць,

кораблі /катери – 17 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4846 (+0) одиниць;

спеціальна техніка – 187 (+1) одиниця.



Втрати російської армії у війні в Україні станом на сьогодні / Інфографіка Генштаб

ЗСУ громить ворога на Сході

У ранковому зведені Генштаб підтвердив, що 12 січня, у напрямку Старобільська Луганської області, здійснювалась евакуація близько 50 осіб пораненого особового складу противника, які діяли неподалік Сватового.

У ЗСУ розповіли, що в одному із танкових батальйонів 26 танкового полку окупантів, що бере участь у бойових діях на Куп'янському напрямку, станом на 12 січня у справному стані залишалось 10 одиниць танків Т-80БВ. Решта або знищені, або виведені із ладу. З особового складу у батальйоні залишилось близько 30 загарбників.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 пункти управління, 9 районів зосередження живої сили та військової техніки, склад боєприпасів, а також станцію радіоелектронної боротьби ворога.

До теми ЗСУ героїчно відбили 14 атак ворога на Сході: карта бойових дій станом на 15 січня