Только за последние сутки количество захватчиков сократилось на 630 человек. Однако следует добавить, что это количество не является окончательным, ведь ожесточенные бои усложняют подсчет.

Внимание В Херсонской области оккупанты проверяют телефоны местных, похитили 3 человека, – Генштаб

Потери врага в технике

танков – 3106 (+2) единицы;

боевых бронированных машин – 6183 (+10) единиц;

артиллерийских систем – 2094 (+4) единиц;

РСЗО – 437 (+0) единиц;

средства ПВО – 219 (+0) единиц;

самолетов – 286 (+0) единиц;

вертолетов – 276 (+0) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1872 (+5) единиц,

крылатые ракеты – 749 (+26) единиц,

корабли/катера – 17 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 4846 (+0) единиц;

специальная техника – 187 (+1) единица.



Потери российской армии в войне в Украине на сегодня / Инфографика Генштаб

ВСУ громит врага на Востоке

В утреннем своде Генштаб подтвердил, что 12 января, в направлении Старобельска Луганской области, осуществлялась эвакуация около 50 человек раненого личного состава противника, действовавших неподалеку от Сватового.

В ВСУ рассказали, что в одном из танковых батальонов 26 танкового полка оккупантов, участвующего в боевых действиях на Купянском направлении, по состоянию на 12 января в исправном состоянии оставалось 10 единиц танков Т-80БВ. Остальные либо уничтожены, либо выведены из строя. Из личного состава в батальоне осталось около 30 захватчиков.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили два пункта управления, 9 районов сосредоточения живой силы и военной техники, состав боеприпасов, а также станцию радиоэлектронной борьбы врага.

К теме ВСУ героически отразили 14 атак врага на Востоке: карта боевых действий по состоянию на 15 января