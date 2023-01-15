Только за последние сутки количество захватчиков сократилось на 630 человек. Однако следует добавить, что это количество не является окончательным, ведь ожесточенные бои усложняют подсчет.
Внимание В Херсонской области оккупанты проверяют телефоны местных, похитили 3 человека, – Генштаб
Потери врага в технике
- танков – 3106 (+2) единицы;
- боевых бронированных машин – 6183 (+10) единиц;
- артиллерийских систем – 2094 (+4) единиц;
- РСЗО – 437 (+0) единиц;
- средства ПВО – 219 (+0) единиц;
- самолетов – 286 (+0) единиц;
- вертолетов – 276 (+0) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1872 (+5) единиц,
- крылатые ракеты – 749 (+26) единиц,
- корабли/катера – 17 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4846 (+0) единиц;
- специальная техника – 187 (+1) единица.
Потери российской армии в войне в Украине на сегодня / Инфографика Генштаб
ВСУ громит врага на Востоке
В утреннем своде Генштаб подтвердил, что 12 января, в направлении Старобельска Луганской области, осуществлялась эвакуация около 50 человек раненого личного состава противника, действовавших неподалеку от Сватового.
В ВСУ рассказали, что в одном из танковых батальонов 26 танкового полка оккупантов, участвующего в боевых действиях на Купянском направлении, по состоянию на 12 января в исправном состоянии оставалось 10 единиц танков Т-80БВ. Остальные либо уничтожены, либо выведены из строя. Из личного состава в батальоне осталось около 30 захватчиков.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили два пункта управления, 9 районов сосредоточения живой силы и военной техники, состав боеприпасов, а также станцию радиоэлектронной борьбы врага.
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