Актуальну інформацію про ситуацію на напрямках фронту повідомили у Генштабі ЗСУ. 24 Канал публікує карту бойових дій станом на 15 січня.

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Ворог тероризує Україну

Протягом минулої доби, 14 січня, противник завдав 3 авіаційних та 57 ракетних ударів, здійснив 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі.

Для завдання ракетних ударів по столиці та інших населених пунктах України ворог застосував зенітні керовані ракети С-300/С-400. Також здійснив 41 пуск крилатих ракет повітряного і морського базування та керованих авіаційних ракет, що є високоточною зброєю. 26 ракет знищили наші захисники.

Крім того, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Вовківка і Кіндратівка Сумської області та Ветеринарне, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Бударки, Стрілеча, Тернова, Чугунівка, Хатнє і Тополі на Харківщині.

На Куп'янському напрямку обстріляно райони населених пунктів Дворічна, Западне, Синьківка, Орлянка, Котлярівка, Берестове і Крохмальне Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку під вогневий вплив потрапили Макіївка, Площанка, Невське, Кремінна, Діброва і Червонопопівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Спірне, Виїмка, Білогорівка, Роздолівка, Соледар, Парасковіївка, Бахмут, Веселе, Дружба та Північне на Донеччині.

На Авдіївському напрямку ворог обстріляв з танків та реактивної артилерії райони населених пунктів Красногорівка, Веселе, Авдіївка, Георгіївка, Мар’їнка, Бердичі, Водяне та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку обстріляно Вугледар, Пречистівку, Золоту Ниву та Велику Новосілку на Донеччині.

На Запорізькому напрямку від ворожого вогню постраждали Малинівка, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Чарівне, Білогір'я, Мала Токмачка, Оріхів, Новоандріївка, Степове та Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку обстрілів з реактивної та ствольної артилерії зазнали Херсон і Антонівка Херсонської області та Дмитрівка на Миколаївщині. Є постраждалі серед мирних жителів.

На яких напрямках йдуть бої

Російська армія не полишає намірів повністю захопити Донецьку область, тож зосереджує основні зусилля на наступальних діях на Бахмутському напрямку.

Також веде наступ на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, а на Куп'янському – намагається покращити тактичне положення.

Наші захисники та захисниці героїчно відбивають атаки окупантів. Зокрема, минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів:

Макіївка і Білогорівка Луганської області;

Верхньокам'янське, Спірне, Білогорівка, Сіль, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Новобахмутівка, Красногорівка, Водяне, Майорськ і Мар'їнка Донецької області.

Що відбувається на фронті: дивіться карту

Окупанти зазнають величезних втрат

12 січня у напрямку Старобільська Луганської області здійснювалась евакуація близько 50 осіб пораненого особового складу противника, які діяли неподалік Сватового.

Крім того, в одному із танкових батальйонів 26 танкового полку окупантів, що бере участь у бойових діях на Куп'янському напрямку, станом на 12 січня у справному стані залишалось 10 одиниць танків Т-80БВ.

Решта або знищені, або виведені із ладу. З особового складу у батальйоні залишилось близько 30 загарбників.

Наша авіація протягом минулої доби завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів. Також, збито БпЛА типу "Орлан-10".

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України, своєю чергою, уразили: