Командир окремої тактичної групи аеророзвідки S.A.R.G. "Птахи Мадяра" з позивним Мадяр опублікував доказ, що частину Соледара досі контролюють українські сили.

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У західній частині Соледара встановлений український прапор

Мадяр опублікував відео з дрона. Очі Соледара показують, що у місті досі майорить синьо-жовтий стяг. Командир уточнив, що відео знято 14 січня об 11:18.

Це ще одне підтвердження того, що українські військові досі перебувають у місті та обороняються від навали ворожої армії. Нагадаємо, що останніми днями анонімні телеграм-канали намагаються розігнати ІПСО, що ЗСУ нібито зібралися покинути місто. Жертвою фейк-атаки навіть стало таке відоме світове ЗМІ, як CNN.

Так, на сторінці каналу CNN 12 січня з'явилась стаття щодо ситуації в Соледарі. У повідомленні мовилось начебто про "критичну" ситуацію в місті. Хоча українська влада та Генштаб наголошували, що ЗСУ все контролюють, американські журналісти розповідали про "відступ" українських військ з Соледара.

Вони під виглядом ексклюзиву посилалися на фейковий канал 46 окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ і також стверджували, що їхня знімальна група стала "свідками" цього. Ці повідомлення, зокрема радо підхопила російська пропаганда. Українська сторона та справжні українські військові одразу спростували ці "вкиди", а канал видалив фейкову статтю.

Важливо! У пресслужбі 46 бригади в коментарі 24 Каналу наголосили, що у телеграмі є фейкова сторінка їхньої бригади, яку, на жаль, досі читають багато людей. Ось перелік справжніх, офіційних каналів 46 бригади у FaceBook, Telegram та Instagram. Усі інші канали – не їхні.

Що зараз відбувається у місті